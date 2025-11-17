Project Quality Manager, Linköping
Together Tech AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-11-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Together Tech AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du säkerställa kvalitet i spännande utvecklingsprojekt och bidra till lösningar som verkligen gör skillnad? Hos Together Tech får du en nyckelroll i meningsfulla utvecklingsprojekt inom försvar, automotive och andra högteknologiska branscher - där du med teknik, struktur och människofokus påverkar både resultat, processer och projektens framgång.
Som Projektledare säkerställer du att åtaganden uppfylls i tid, med rätt kvalitet och kostnad, och skapar trygghet i projektets alla faser. Här får du möjlighet att arbeta med olika projekt och kunder, vilket ger variation och en internationell arbetsmiljö. Några av din framtida arbetsuppgifter:
Planera och följa upp kvalitetsaktiviteter i utvecklingsprojekt och säkerställa att projekt levererar enligt krav.
Genomföra tekniska granskningar, såsom preliminär designgranskning och detaljerad designgranskning, för att säkerställa robusta och välgrundade lösningar.
Kvalitetssäkra tillverkning av prototyper och verifiera att resultat uppfyller specificerade krav.
Delta i risk- och möjlighetsanalyser för att minimera osäkerheter och maximera projektets framgång.
Medverka vid CM-aktiviteter och säkerställa korrekt hantering av avvikelser, problemrapporter och förändringar.
Planera och driva kontinuerliga förbättringsaktiviteter.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom maskin eller närliggande område.
Projektledare med omfattande arbetslivserfarenhet inom kvalitet - tekniskt, produktionstekniskt eller processinriktat.
Förmåga att omsätta krav till konkreta och effektiva aktiviteter.
Erfarenhet av att driva processutveckling och/eller förbättringsarbete.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom projektledning/kvalitet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Gabriel Johansson, på telefon +46 700 889767 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://www.togethertech.com/ Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9607602