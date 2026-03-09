Project Manager hos Bertin Exensor AB
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Bertin Exensor.
Bertin Exensor är en världsledande leverantör av taktiska marksensorer (Unattended Ground Sensors -UGS) och de tillhandahåller kompletta lösningar för klassificering och identifiering av potentiella hot på marken. Deras system innehåller den senaste sensortekniken samt kameror med rörelsedetektering. Kompletta lösningar kan även innehålla mastburna kameror, radarsystem och specialkameror med lång räckvidd. Systemen utvecklas ständigt och ligger i absolut internationell framkant. Hittills har systemen levererats till fler än 20 nationer och används både civilt och militärt. Exensor är ett dynamiskt företag med internationell arbetsmiljö och företagskultur i en spännande fas av tillväxt, med stor möjlighet till individuell utveckling. Dina arbetsuppgifter
Som Project Manager ansvarar du för att leda och genomföra kundprojekt i nära samarbete med kunder, säljorganisationen samt interna funktioner såsom utveckling och produktion i Sverige och England. När ett projekt överlämnas från sälj tar du det fulla ansvaret för dialogen med kundens beställare och användare, inklusive att säkerställa att krav, mål och leveranser är tydligt definierade och uppfyllda.
Du planerar och följer upp projektens omfattning, tidplan, budget och kvalitet, samt säkerställer att leveranser sker enligt avtalade krav. I rollen ingår även att samordna och delta i systemtester, FAT- och SAT-aktiviteter, samt ta fram nödvändig teknisk dokumentation kopplat till dessa moment. Du arbetar lösningsorienterat för att identifiera rätt tekniska upplägg i dialog med både kund och interna tekniska specialister.
Rollen innebär ett brett samarbete över hela organisationen och kräver god förståelse för både teknik och affär, då du fungerar som en viktig länk mellan kund, sälj och interna projektteam.
Leda och ansvara för kundprojekt från överlämning till leverans, med ansvar för tid, kvalitet, innehåll och kundrelation
Vara huvudkontakt gentemot kund samt planera och delta i systemtester, inklusive FAT- och SAT-aktiviteter
Säkerställa korrekt system- och projektdokumentation samt estimera projektets omfattning, resurser, budget och tidsplan
Samarbeta med sälj i offert- och anbudsarbete samt stödja vid val, beställning och inköp av material till projekt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Flera års erfarenhet av arbete som Project Manager eller i liknande projektledande roll
Erfarenhet av att driva tekniska projekt i en internationell miljö
God teknisk förståelse, gärna inom elektronik, system eller försvars-/säkerhetsrelaterad verksamhet
Rollen förutsätter genomförd värnplikt och god förståelse för militär verksamhet
Meriterande med erfarenhet från militär verksamhet eller arbete mot försvarsorganisationer
Flytande i ett nordiskt språk samt engelska, i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver medborgarskap i ett NATO-land
För att lyckas i rollen ser vi att du är en lösningsorienterad och flexibel person som trivs med att bära flera ansvarsområden samtidigt. Du är analytisk, strukturerad och har ett pragmatiskt förhållningssätt där fokus ligger på att få saker att fungera i praktiken.
Rollen innebär mycket kontakt med både kunder och interna team, vilket gör att du behöver vara kommunikativ, relationsskapande och ha förmågan att skapa tillit. Du är prestigelös, trygg i dig själv och trivs med att ta initiativ och ansvar i en miljö där förutsättningar kan förändras.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Lund Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
