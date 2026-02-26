Project Financial Controller
2026-02-26
Söker en Project Financial Controller - Projektekonom - som kan axla ekonomiansvaret för hela verksamheten och som vill göra skillnad på riktigt.
Det här är en nyckelposition i en verksamhet som driver samhällsutveckling genom EU-finansierade projekt inom innovation, hållbarhet och internationellt samarbete. Du sitter inte och förvaltar historik. Du är med och möjliggör framtid.
Som Projektekonom hos oss ansvarar du för ekonomin i komplexa, internationella projekt finansierade av exempelvis Horisont Europa, Interreg, LIFE och liknande program. Du säkerställer att varje krona används rätt, följer regelverk och samtidigt skapar maximal effekt.
Det är ett uppdrag med stort förtroende.
Du rapporterar direkt till VD och är dess höga hand. Du arbetar nära våra projektledare, partners och externa finansiärer. Du är både kontrollfunktion och möjliggörare.
Rollen i korthet:
• Ansvar för budget, uppföljning och rapportering i EU-finansierade projekt
• Säkerställa efterlevnad av EU-regelverk och de minimis-stöd
• Likviditetsplanering och ekonomisk riskbedömning
• Stöd till projektledare i ekonomiska frågor
• Bidra till struktur, förbättrade rutiner och intern kontroll
• Viss bredd mot IT, administration och HR
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet av arbete med EU-finansiering
• Förstår regelverk, revision och rapporteringskrav
• Är självgående och trygg i att ta ägarskap
• Är prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad
• Trivs i en miljö där struktur och entreprenörskap möts
Har god erfarenhet av finansiell projektredovisning
Det här är en roll för dig som vill mer än att stämma av konton.
Du vill förstå helheten. Du vill vara med där det händer. Du vill att ditt arbete ska bidra till innovation, hållbar utveckling och konkret samhällsnytta.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete inom innovation och samhällsnytta
Hybridarbete, 2-3 dagar /vecka
Friskvårdsbidrag
En självständig roll med stort mandat
Möjlighet att påverka struktur och arbetssätt
Ljusa kontor i centrala Malmö vid klaffbron
Resor i Sverige och Europa förekommer, särsklit vid uppstart av nya projekt
Det här är en möjlighet att komma in i en organisation där ekonomi inte är en stödfunktion i bakgrunden utan en strategisk förutsättning för att lyckas.
Är du nyfiken?
Skicka in en ansökan här.
Rätt person kan göra verklig skillnad här.
Varmt Välkommen: Carl-Rafael Fredson på Green Search & AB.crfr@greenserch.se
• 46 703817080
Om Sustainable Business Hub
Det är en ledande klusterorganisation i södra Sverige med inriktning mot hållbar utveckling och smarta hållbara städer. Vi erbjuder en plattform där företag, innovationer, kommuner och kunskapsinstitutioner möts för att påskynda grön innovation och skapa affärsmöjligheter.
Sustainable Business Hub driver och medverkar, kontinuerligt i 10-15 projekt i syfte att skapa nytta för våra medlemmar och arbeta mot de globala hållbarhetsmålen.
Vi arbetar med en spännande blandning av projekt såsom kunskapshöjande projekt, accelerations- och matchmakingprojekt, testbäddar och exportinriktade projekt. Samtidigt som vi täcker in våra fokusområden, hållbar energi, klimatanpassning och cirkulär resurshantering med inriktning mot hållbar utveckling och smarta hållbara städer.
Våra medlemmar kommer från både näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.
Sustainable Business Hub grundades år 2000 och är ett av flera kluster som Region Skåne stödjer. Ersättning
