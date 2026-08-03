Programsamordnare - arbeta på Svenska Unescorådet
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2026-08-03
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Svenska Unescorådet, Utbildningsdepartementet
Vill du arbeta med frågor som rör Unescos verksamhet och bidra till internationellt samarbete? Hos oss får du möjlighet att arbeta brett med aktuella frågor i en liten och dynamisk organisation.
Din arbetsdag
Svenska Unescorådet har två huvuduppgifter: att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete. Svenska Unescorådet deltar även i Sveriges delegation till olika internationella möten inom Unescos verksamhet.
I de flesta av Unescos medlemsländer finns en organisation som arbetar med Unescos frågor i det egna landet. Dessa kallas nationalkommissioner, och Sveriges nationalkommission är Svenska Unescorådet. Kansliet leds av en generalsekreterare och består av totalt fem medarbetare.
Som programsamordnare arbetar du med frågor som rör Unescos ansvarsområden, organisation och administration. Du hanterar inkommande ärenden i samarbete med relevanta svenska aktörer och Unesco. I rollen bidrar du med analyser och beslutsunderlag samt deltar i verksamhetsutveckling.
Du deltar i planering och genomförande av interna och externa möten och evenemang samt i samarbeten med myndigheter, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer. Eftersom vi är en liten organisation ingår även administrativa arbetsuppgifter, där vi gemensamt delar på ansvaret för kansliets administration.
Mer information om verksamheten finns på http://www.unesco.se.Publiceringsdatum2026-08-03Bakgrund
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, till exempel inom samhällsvetenskap eller humaniora.
Du har erfarenhet av handläggande och utredande arbetsuppgifter samt har arbetat med utveckling av internationella frågor. Du har också erfarenhet av att samverka med externa aktörer. Har du dessutom erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är det meriterande, liksom om du har varit delaktig i att planera eller organisera seminarier, möten eller konferenser.
Du har kunskap om Unescos mandatområden, företrädesvis inom kulturområdet eller om yttrandefrihet. Det är även meriterande om du har kunskap om FN-systemet, styrningsfrågor och förståelse för villkoren för internationellt samarbete. Även kunskap inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling ses som meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, samt god digital kompetens och vana att arbeta i olika digitala verktyg. Kunskaper i franska eller andra FN‐språk är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att trivas och utvecklas i rollen är du flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra, då arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt. Du har gott omdöme och har förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt.
Vidare har du intresse och förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation. Då vi är en liten och kreativ arbetsplats lägger vi stor vikt vid din förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat och ett konstruktivt samarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/.Övrig information
Arbetet kan medföra resor inom och utom landet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 24 augusti 2026.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, så är du välkommen att kontakta generalsekreterare Maria Wilenius. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck. Fackliga kontaktpersoner är Marlene Giertz för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10018355