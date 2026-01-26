Programledare till O'Learys Game Show- Umeå
O'learys Trademark AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2026-01-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos O'learys Trademark AB i Umeå
, Lycksele
, Åre
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
O'Learys Game Show, är vårt nya koncept där grupper får tävla som om de var med i en TV-gameshow, men utan kameror. Buzzers, podie, rekvisita - och dig som programledare!
Vi välkomnar både företagsgrupper och privata sällskap som vill testa kunskap, strategi och nerver i en rolig och fartfylld aktivitet.
Under det kommande året kommer vi att anställa flera programledare till vår nya studio i Umeå och som programledare är du ansiktet utåt för upplevelsen och spelar en avgörande roll i att skapa energi, skratt och minnesvärda stunder för våra gäster.
Om tjänsten: Detta blir nyckelrollen som leder våra Game Show-tävlingar från start till mål och guidar grupper genom en fartfylld, interaktiv och underhållande upplevelse. Rollen kombinerar värdskap, underhållning och service i en dynamisk miljö där ingen kväll är den andra lik.
Arbetspassen är främst förlagda till kvällar och helger, då trycket är som störst och stämningen som bäst.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat att:
Leda våra Game Show-tävlingar för grupper om 12-24 personer
Välkomna gäster till studion och se till att de får en fantastisk upplevelse
Hantera teknik och rekvisita under showen
Servera dryck och snacks
Om dig: Du trivs med att möta människor och känner dig bekväm i en roll där du leder och engagerar grupper. Med din energi, närvaro och servicekänsla skapar du en positiv och inkluderande stämning, där gästerna känner sig trygga att delta och ha roligt. Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig efter olika grupper och situationer för att säkerställa en riktigt bra upplevelse.
Vi önskar även att du :
Har erfarenhet från restaurang eller annat serviceyrke (meriterande men inte ett krav)
Är glad, utåtriktad och trivs med att leda och underhålla grupper
Har eventuellt erfarenhet av stand-up, teater, undervisning eller liknande
Kan arbeta på svenska och/eller engelska
Vad erbjuder vi dig?
Ett roligt, socialt och utvecklande extrajobb
Möjlighet att vara med och bygga upp ett helt nytt koncept
Ett tight team med fokus på upplevelse och glädje
Intern upplärning i Game Show-konceptet och rollen som programledare
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag Bli en del av vårt team och hjälp oss göra GAME SHOW till Umeås roligaste aktivitet!. Vi ser fram emot att höra från dig!
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 10-30%, går även att kombinera med servis och bartender
Arbetstider: Kväll helger
Plats: Umeå
Om O'Learys:
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7040858-1787792". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O'learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Vasagatan 9 B (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
9703567