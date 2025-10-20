Programledare
Programledare - SAP & Cloud
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren programledare för att leda ett strategiskt program med fokus på SAP och molnbaserade lösningar. Uppdraget omfattar flera parallella projekt och tvärfunktionella strömmar med syfte att utveckla och införa gemensamma lösningar som stödjer verksamhetens kärnprocesser.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Etablera och leda ett omfattande program för SAP och Cloud-initiativ
Samordna och styra flera projekt inom ramen för programmet
Säkerställa att programmet följer övergripande mål, strategier och budget
Bygga upp och driva ett effektivt programkontor (PMO) med styrningsmodell, rapporteringsstruktur och beslutsprocesser
Identifiera och hantera risker, hinder och beroenden
Bemanna och säkra rätt kompetens inom programmets olika delar
Leda förändringsarbete och förankra nya arbetssätt i organisationen
Kommunicera med programägare, styrgrupp och ledningsnivå (C-level/styrelse)Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet i seniora roller som Program Manager eller Program Director
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa program med rapportering till ledningsgrupp eller styrelse
Erfarenhet av att driva verksamhetskritiska program inom större organisationer
Erfarenhet av att bygga och leda programkontor
Erfarenhet av riskhantering, resursplanering och leveransstyrning
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av implementering av SAP-lösningar och molnbaserade butikssystem (exempelvis GK Cloud4Retail)
Erfarenhet av systembyten, utrullningar eller förändringsarbete inom dagligvaruhandeln
Förståelse för IT-arkitektur, hållbarhetsprinciper och kombinerade utvecklingsmodeller (t.ex. SAFe, Agile, vattenfall)
Start: Omgående
Längd: Till 2027-12-30
Plats: Stockholm (hybrid, office first)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
