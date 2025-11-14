Programledare
Programledare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Programledare som kan driva komplexa IT-program med högt tempo, många beroenden och tydliga leveranskrav. Du ansvarar för helheten - från struktur, planering och prioritering till uppföljning, riskhantering och beslutsunderlag på ledningsnivå. Rollen passar dig som är strategisk i tanken, operativ i genomförandet och trygg i att leda genom andra i en miljö där mycket händer samtidigt.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna komplexa IT-program med flera parallella projekt och tajta tidsramar.
Säkerställa tydlig målbild, prioriteringar och styrning för programmet samt skapa samsyn kring leveranser.
Planera, följa upp och rapportera status, risker, beroenden och resurslägen till ledning och styrgrupper.
Leda styrgruppsmöten, förbereda beslutsunderlag och driva beslut till genomförande.
Driva förändringsarbete kopplat till programmet, inklusive påverkan på processer, arbetssätt och organisation.
Bygga och utveckla starka relationer med nyckelintressenter inom verksamhet och IT.
Säkerställa effektiv kommunikation inom programmet och ut mot organisationen.
Stödja projektledare inom programmet med struktur, prioritering och avvägningar vid konflikter och beroenden.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet som Programledare med ansvar för komplexa IT-program.
Dokumenterad erfarenhet av att leda flera parallella projekt med många beroenden och skarpa tidslinjer.
Vana att arbeta nära och rapportera till ledningsgrupper och styrgrupper.
Erfarenhet av förändringsledning och stakeholder management på strategisk nivå.
Mycket god förmåga att kommunicera, skapa klarhet och ta initiativ även under högt tryck.
Strukturerad och leveransfokuserad, med god förmåga att prioritera och fatta beslut.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från större digitaliserings- eller transformationsprogram.
Erfarenhet av program- och portföljstyrning i större organisationer.
Certifieringar inom projekt- och programledning (t.ex. PMP, MSP, IPMA eller motsvarande).
Erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med både IT-organisation och verksamhetssida.
Start / Längd / Omfattning
Start: 2025-12-01
Längd: Till 2026-06-30
Omfattning: 100 %
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9605852