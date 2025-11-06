Programledare - Utrullning av större digitalt verksamhetssystem
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Svalöv
Vi söker en erfaren programledare för utrullningen av ett omfattande digitalt verksamhetssystem inom en stor offentlig organisation. Uppdraget innebär att leda, planera och koordinera implementeringen av den nya lösningen till flera mottagande enheter, i nära samarbete med tekniska team, verksamhetsrepresentanter och ledning.
Rollen är central i ett av organisationens största förändringsinitiativ, där målet är att skapa ett modernt, integrerat systemlandskap som effektiviserar verksamheten och stödjer långsiktig utveckling.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Planera och leda utrullningsaktiviteter för det nya verksamhetssystemet.
• Kartlägga förutsättningar och behov hos mottagande organisationer.
• Driva förändringsledning och stödja transformation i verksamheten.
• Säkerställa effektiv kommunikation, utbildning och stöd inför och under övergången.
• Samverka med tekniska team och förvaltningsorganisationer för att säkerställa en stabil implementering.
• Hantera samexistensperioder och säkerställa överlämning till förvaltning.
• Rapportera i programledning och agera i nära dialog med programchef.
Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet som program- eller projektledare för större IT-utrullningar eller digitala transformationsprojekt.
• God förståelse för komplexa IT-landskap och systemintegrationer.
• Erfarenhet av att arbeta i stora offentliga eller privata organisationer med många intressenter.
• Mycket god ledarskaps- och samarbetsförmåga.
• Stark kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
• Förmåga att se helheten och balansera verksamhet, teknik och kommunikation.
Meriterande
• Erfarenhet av förändringsledning kopplat till nya IT-system eller verksamhetsplattformar.
• Bakgrund i programstyrning, governance och strategisk planering.
• Vana att driva implementeringar som berör stora användargrupper.
Personliga egenskaper
• Strukturerad, självgående och resultatinriktad.
• Trivs i komplexa miljöer med många beroenden.
• Kommunikativ och trygg i ledarrollen.
Start: Januari 2026 Slut: Oktober 2026 Omfattning: 100 % (på plats i Lund) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.gigstep.se/
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946
