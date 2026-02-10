Programkoordinator (Data & AI)
2026-02-10
Vi söker en Programkoordinator (Data & AI) till ett företag i Stockholm. Start är snarast möjligt, 10 mån uppdrag till att börja med. Denna rollen är hybrid och kan genomföras 50% på distans och 50% onsite i Stockholm.
Bakgrund till uppdraget
För att bolaget ska kunna leva upp till vår vision, vårt kundlöfte och lyckas nå ambitionen i vår marknadsplan behöver vi förändra och utveckla vissa grundläggande förmågor.
Bolaget etablerar nu ett strategiskt program inom Data & AI som bidrar till vår vision genom att stärka vår förmåga att arbeta mer datadrivet med ny funktionalitet, vilket ger bättre beslutsfattande, en mer effektiv verksamhet och modernare arbetssätt
Programmet går nu från en förberedande fas till ett etablerat program med långsiktig styrning, samordning och tydligt leveransfokus.
Om rollen
Som programkoordinator arbetar du nära programledaren och har en nyckelroll i att skapa struktur, samordna arbete och möjliggöra effektiv samverkan inom och runt programmet. Rollen passar dig som trivs i komplexa sammanhang och som med tydlighet, lyhördhet och driv bidrar till helhetssyn och kvalitet.
Du ansvarar för koordinering, kommunikationsstruktur och presentationsmaterial, mötesformer och workshopfacilitering samt säkerställer ordning och kvalitet i dokumentation, beslutsunderlag och processer. Rollen är ett viktigt stöd i programmets framdrift och bidrar samtidigt till kvalitet, transparens och förankring.
Nyckelansvarsområden
Koordinering och struktur
Samordna aktiviteter, deadlines, dokument och kommunikationsflöden.
Skapa och underhålla mallar, presentationsmaterial, beslutsloggar och statusrapporter.
Workshopfacilitering och möten
Planera, genomföra och dokumentera workshops, arbetsmöten och styrforum.
Säkerställa förberedelser, deltagarengagemang och tydliga nästa steg.
Kommunikation och stöd till programledning
Ansvara för informationsflöde internt i programmet och till angränsande initiativ.
Vara en drivande kraft i att skapa en samverkanskultur med struktur och transparens.
Stöd för involvering och förankring
Arbeta nära programledare och teamet, som består av seniora specialister inom exempelvis strategi, arkitektur, dataplattform, integration, informationsförsörjning, användarfall, förändringsledning och kommunikation.
Hjälpa till att driva beslut utan att tappa samsyn och medskapande.
Krav på färdigheter
Strukturerad och prestigelös - skapar ordning och överblick även när mycket händer samtidigt.
Självgående och drivande - tar ansvar, följer upp och ser till att saker blir gjorda.
Tydlig och pedagogisk i sin kommunikation - kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.
Samarbetsinriktad och prestigelös - leder möten och samarbeten mot gemensamma beslut tillsammans med andra.
Intresse och nyfikenhet för Data & AI, samt hur nya tekniker kan användas för att utveckla arbetssätt och verksamhet.
Denna rollen kräver flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm. Start är snarast möjligt, 10 månaders uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna roll är hybrid och kan genomföras 50% på distans och 50% onsite i Stockholm.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsgivare Incluso AB
