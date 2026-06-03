Burger King Värnamo
B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Värnamo Visa alla restaurangbiträdesjobb i Värnamo
2026-06-03
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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
maila till karl@bking.se och sridhar@bking.se
E-post: sridhar@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
Refugen 5 (visa karta
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331 44 VÄRNAMO Arbetsplats
Burger King Värnamo Jobbnummer
9945746