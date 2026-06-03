DevOps Engineer till verksamhetskritisk IT-miljö
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DevOps Engineer till verksamhetskritisk IT-miljö
Vi söker nu en erfaren DevOps Engineer till ett uppdrag inom en verksamhetskritisk IT-miljö kopplad till kraftsystemanalys, driftplanering och långsiktig utveckling.
Du kommer att arbeta i en sektion som levererar IT-system och applikationer som möjliggör analys och utveckling.. Miljön är komplex, säkerhetskritisk och under stark tillväxt, med både egenutvecklade och inköpta system. Rollen passar dig som är trygg i tekniskt avancerade miljöer och vill bidra till ökad automatisering, stabilitet och effektivitet genom DevOps-arbetssätt.
Om rollen
Som DevOps Engineer kommer du att arbeta nära utvecklingsteam, plattforms- och infrastrukturteam samt externa leverantörer. Du blir en viktig del i att förbättra arbetssätt, automatisera flöden och säkerställa stabila och säkra driftsmiljöer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Automatisering av konfigurationshantering och installationer
Driftsättning, paketering och konfigurering av applikationer
Optimering av miljöer i Windows, Linux och Kubernetes
Övervakning, loggning, incidentanalys och förbättring av stabilitet
Byggande och vidareutveckling av CI/CD-pipelines
Samarbete med utvecklingsteam, infrastrukturteam och leverantörer
Dokumentation och kompetensspridning inom teamet
Stöd till system- och applikationsansvariga vid exempelvis beställningar, säkerhetsrelaterade uppgifter och koordinering
Vi söker dig som har
Minst 10+ års erfarenhet i tekniktunga IT-roller, exempelvis som DevOps Engineer, systemadministratör, infrastrukturtekniker, systemutvecklare eller IT-arkitekt alternativt minst 10 års relevant erfarenhet samt relevant högskole-/universitetsutbildning
Minst 5 års erfarenhet som DevOps Engineer i agila team
Minst 3 års erfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning i Windowsmiljö
Minst 3 års erfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning i Linuxmiljö
Minst 5 års erfarenhet av skriptprogrammering, exempelvis Bash, PowerShell eller Python
Minst 3 års erfarenhet av containers och Kubernetes
Minst 5 års erfarenhet av monitorering, observerbarhet och logghantering, exempelvis OP5, Loki, Grafana eller Prometheus
Minst 5 års erfarenhet av automatiserad konfiguration, exempelvis Ansible, Terraform eller Helm
Minst 5 års erfarenhet av CI/CD-verktyg såsom Azure DevOps, GitLab, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube eller Git
Mycket god förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling eller testautomatisering i C++, C# eller Python
Minst 3 års erfarenhet från IT-miljöer med mycket höga säkerhetskravPubliceringsdatum2026-06-03Övrig information
Uppdraget omfattas av säkerhetsprövning och registerkontroll. Uppdragsstart kan därför ske först efter att säkerhetsprövning och registerkontroll är genomförd och godkänd.
Bara det bästa åt de bästa – vår personalfilosofi
Castra är en konsultgrupp inom IT och Management. Eller ja, en elite squad kan man säga. Vi samlar de vassaste och mest erfarna konsulterna, helt enkelt för att det är hos oss de får ut max i både kapacitet och livskvalitet. Vi är verksamma inom Systemutveckling, IT-infrastruktur, IT-styrning & Ledarskap samt IT-säkerhet.
Vi är utsedda till Sveriges- och Europas bästa arbetsplats, på riktigt! Det låter lite skrytsamt, men det är faktiskt inte vi som sagt det. Castra har sedan 2017 blivit certifierad av Great Place to Work, en utmärkelse som är helt baserat på medarbetarundersökningar. Vi har de senaste tre åren blivit utnämnda till Sveriges Bästa Arbetsplats för stora bolag och nu senast kammade vi även hem förstaplatsen bland Europas Bästa Arbetsplatser. Som grädde på moset är vi även ett Gasell- och Karriärföretag!
På Castra tror vi på frihet, utveckling och gemenskap. Du som konsult styr själv vilka uppdrag du tar, när du jobbar, om du vill levla upp någon kompetens och hur och mycket lön och semester du tar ut. Att du får bygga din egen logga är bara en bonus! Trodde du det var allt? Då trodde du fel. Stöd av bra chefer, aktiviteter, kompetent och snabbfotad säljstyrka, möjlighet till delägarskap, stora möjligheter att påverka bolagets framtid och härliga kollegor – listan på vad som gör Castra till en fantastisk arbetsplats kan göras lååång. Möjligheterna bra nära oändliga. Win för alla parter, säger vi.
Castra har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro, Jönköping och Sundsvall.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på castra.se/konsulterbjudande/
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet?
Sök direkt via länken eller hör av dig till Charlotta Ljung på Charlotta.Ljung@castra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7843032-2033943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Castra Group AB
(org.nr 556958-4401), https://karriar.castra.se
Landsvägen 50A (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Castra Jobbnummer
9945757