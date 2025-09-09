Professor i medicinsk pedagogik
2025-09-09
Publiceringsdatum2025-09-09
Ämnet medicinsk pedagogik omfattar kunskap om utbildningsprocesser inom hälso- och sjukvårdsprofessioner. Forskningen är
praktiknära med fokus på hur teoretisk kunskap och professionella färdigheter integreras i utvecklingen av professionella och
interprofessionella yrkesidentiteter, och hur dessa kommer till uttryck i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet.
I anställningen ingår att utveckla och leda forskning inom ämnesområdet, ansökningar av externa medel, interna och externa
förtroendeuppdrag, undervisning, administrativa uppgifter samt samverkan med det omgivande samhället. Arbetet inkluderar kursdesign
och kursansvar.
Forskning inom medicinsk pedagogik innefattar även interaktiva processer mellan vårdpersonal, patienter och närstående. En strategisk
styrka inom medicinsk pedagogik är också ett forskningsfokus på interprofessionell samverkan och lärande.
Som professor är du aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i
forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Som professor i medicinsk pedagogik undervisar och handleder du studenter och doktorander på såväl avancerad nivå inom
mastersprogrammet i medicinsk pedagogik, som på forskarutbildningsnivå, på svenska och engelska både självständigt och i samverkan
med andra för att stärka ämnesgruppens möjligheter att bedriva forskning.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Du bidrar till samverkan, som är en integrerad del av universitetets forsknings- och
utbildningsuppdrag.
Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det
omgivande samhället.
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är:
Du är förtrogen med professionsspecifika och interprofessionella lärandeprocesser
Dokumenterad forskning om och utveckling av lärprocesser i olika sammanhang för professionella, studenter och patienter
Du har erfarenhet av samverkan med andra aktörer utanför forskningssamhället
Särskilt meriterande är erfarenhet av att samarbeta inom tvärvetenskapliga- och mångprofessionella forskargrupper
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är:
Erfarenhet av undervisning på såväl grund- som avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå
Genomgått kurser i högskolepedagogik
Dokumenterad handledning av doktorander
Visat pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och
arbetsuppgifter.
Meriterande för anställningen är:
Att ha deltagit vid framtagandet av nya kurser och/eller program.
Att du har erfarenhet av interprofessionellt lärande
Att du har erfarenhet av studentcentrerat lärande tex. problembaserat lärande (PBL) som är den pedagogiska metod som används
vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet
Gällande samverkan kommer följande att bedömas:
Dokumenterad skicklighet i samverkan inom forskning.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
Visad förmåga att i konkurrens erhålla extern forskningsfinansiering som huvudsökande.
Professionsbakgrund med erfarenhet av arbete i hälso- och sjukvården är meriterande
Då undervisning och forskning sker på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både
svenska och engelska.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av
kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling och sociala gemenskap. Att du är närvarande och
aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.
Du är social och kan samarbeta med andra forskare i gemensamma analyser och publikationer. Du är öppen och ser återkoppling och
reflektion som ett naturligt inslag i forskningsarbetet. Du är också kreativ och ansvarstagande, samt driver forskningsarbete framåt.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/hmv/sh
(avdelningen för Samhälle och Hälsa) respektivehttps://liu.se/organisation/liu/hmv/sh/enheten-for-folkhalsovetenskap
(enheten för Folkhälsovetenskap) respektivehttps://liu.se/forskning/forskningsgruppen-for-medicinsk-pedagogik
(Medicinsk Pedagogik).
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare på 100%
Tillträde enligt överenskommelse
skrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets
anställningsordning.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 14 oktober 2025.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
