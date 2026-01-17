Professionell hemstädare/lokalvårdare
2026-01-17
Vi söker TRE nya medarbetare till Hemstädning Visby / Clean Gotland AB
Provanställning start i mars med möjlighet till förlängning
Vi söker tre nya medarbetare till vårt team inför sommaren. Tjänsten passar dig som tycker om att arbeta med städning och som vill vara en del av ett företag där struktur, kvalitet och yrkesstolthet är en självklar del av vardagen.
Hos oss prioriteras människan bakom arbetet såväl som resultatet hos kund. Vi arbetar långsiktigt, professionellt och med tydliga arbetssätt som skapar trygghet för både kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-17Om tjänsten
Deltid 25 % (provanställning)
Möjlighet till mertid och heltid
Start: Mars
Krav: Minst 1 av 3 med körkort
Erfarenhet av städning är meriterande
Arbetet utförs hos både privatpersoner och företag enligt våra fastställda rutiner, checklistor och kvalitetskrav.
Hur vi arbetar
Vi vet att personer med erfarenhet av städning ofta uppskattar tydliga förväntningar, struktur och respekt för yrkesrollen. Därför arbetar vi med:
ett standardiserat och kvalitetssäkrat arbetssätt
gemensam uppföljning av uppdrag
utveckling och ständiga förbättringar
Vi lär av varandra, delar erfarenheter och använder både framgångar och misstag för att bli bättre tillsammans.
Arbetet kräver självständighet inom tydliga ramar. I takt med att du visar kvalitet, ansvar och förståelse för vårt arbetssätt finns möjlighet till:
återkommande kunduppdrag, ofta tillsammans med kollega
deltagande i kvalitetskontroller
introduktion av ny personal enligt våra rutiner
ökat ansvar och fortsatt utveckling inom företaget
Teamet är delaktigt i hur arbetet utvecklas, alltid inom företagets struktur och ansvarsfördelning.
Vi arbetar aktivt och systematiskt med
arbetsmiljö
ergonomi och arbetsmetodik
planering och uppföljning av arbetsmoment
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta med städning
Är lyhörd och har vilja att lära dig vårt arbetssätt
Är ansvarstagande, strukturerad och noggrann
Trivs med både självständigt arbete och gemensamt ansvar
Har respekt för rutiner, instruktioner och kvalitetskrav
Kan ta dig till arbetet självständigt och vara flexibel vid behov
Vi erbjuder
Anställning enligt Kommunals kollektivavtal
Tjänstepension och trygga anställningsvillkor
En arbetsplats där kompetens och engagemang värdesätts
Möjlighet att utvecklas i takt med visade resultat
Har du erfarenhet av städning och söker en arbetsplats där ansvar, kvalitet och yrkeskunskap tas på allvar, är du varmt välkommen att söka. Har du ingen tidigare erfarenhet men en stark vilja att lära dig och arbeta enligt tydliga rutiner, är du också välkommen med din ansökan.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Via mejl
E-post: admin@hemstadningvisby.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan 2025 NamnEfternamn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Clean Gotland AB
(org.nr 559389-4875) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mona Ghadiri admin@hemstadningvisby.se 0730377679
9690003