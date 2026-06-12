Lageransvarig till Scandia Pumps AB i Fjärås, Halland.
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2026-06-12
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Scandia Pumps AB i Fjärås söker en lageransvarig som vill ta ansvar för ett välfungerande lagerflöde i ett växande företag.
Vi söker dig som är ordningsam, praktiskt lagd och van att ta ansvar. Rollen passar dig som trivs med både struktur, tempo och samarbete med kollegor inom inköp.
Som lageransvarig kommer du bland annat att:
Ansvara för den dagliga driften på lagret
Ta emot och kontrollera inkommande gods
Säkerställa god ordning, märkning och lagerstruktur
Arbeta med lagersaldon och registrering i affärssystem
Planera och prioritera lagerarbetet
Medverka vid inventeringar
Bidra till förbättrade rutiner och effektivare flöde Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: david@scandiapumps.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandia Pumps AB
(org.nr 559076-4949)
Gunnesgårdsvägen 6 (visa karta
)
439 74 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
David Skinner david@scandiapumps.com 0736005939 Jobbnummer
9962387