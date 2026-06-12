Områdeschef, Arlanda - visstid
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Sigtuna Visa alla chefsjobb i Sigtuna
2026-06-12
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Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Vi går nu in i en period av förändring av vårt uppdrag på Arlanda. Älskar du miljön på Sveriges största flygplats och vill vara en stabil punkt i vardagen för våra medarbetare och chefer under denna period är detta jobb perfekt för dig!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du leder arbetet tillsammans med våra medarbetare som jobbar i olika kunduppdrag och din främsta målsättning är att våra medarbetare får möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare.
I ditt dagliga arbete kan du också ha kontakt med kunden och säkrar att allt fungerar som det ska. Genom goda relationer utvecklar du affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att vår kund är nöjd är alltså själva kärnan i ditt uppdrag. Därför är allas ansträngningar riktade mot att skapa plattformen för dig som områdeschef.
Vad erbjuder vi dig?
Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Du blir del i ett stort företag om 24 000 anställda och omgärdas av över 800 kollegor över hela landet som har samma roll som du. Här har du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt där du har dina närmaste kollegor samt rapporterar till verksamhetschef. Du samarbetar också med olika stödfunktioner lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där du som områdeschef spelar en viktig roll och där dina perspektiv tas tillvara.
Idag är vi drygt 300 medarbetare och ett 10-tal chefer som tillsammans jobbar i uppdraget på Arlanda. Vi ser fram emot att få dig som en del av vårt starka team!
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är bekväm i ledarrollen och har god kunskap kring uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag.
För att kunna göra ett bra jobb behöver du ha:
Ledarerfarenhet med personalansvar
Jobbat operativt i en verksamhet med daglig drift
Erfarenhet av att utveckla och motivera människor
Erfarenhet av kundkontakt och införsäljning av tjänster
Erfarenhet av lokalvård och Insta800 är meriterande
God datavana
Lägst gymnasial utbildning
B-körkort
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
För rätt person kan det på sikt finnas möjlighet att förlänga anställningen, men då som Områdeschef i Uppsala.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så fort som möjligt och i samband med sista ansökningsdag.
Om du har frågor kan du ställa dem via rekryteringssystemet när du skickat in din ansökan. Under ansökningstiden har vi tyvärr inte möjlighet att svara på frågor pga semester.
Anställningsform: Visstidsanställning 6 månader
Anställningsdatum: Vi ser ett behov under augusti 2026 - januari 2027. Exakt tidsperiod bestäms i överenskommelse med aktuell kandidat.
Arbetstid: Tjänsten är på heltid och arbetet sker på plats på Arlanda. Vi jobbar i skift, förmiddag resp eftermiddag, även helger kan förekomma.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna genomgå en säkerhetsklassning.
Sista dag att ansöka är 19 juli
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.Publiceringsdatum2026-06-12Facklig kontakt
Asim Zilic, SACO, Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna respektive Georgios Pavlidis, Unionen nås via vår växel 08-553 411 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7891931-2051701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Pelargången 1c (visa karta
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190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9962391