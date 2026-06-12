Självgående IT-Konsult
Wizol AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-12
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Vi är ett väletablerat IT-bolag som sedan 2008 hjälper företag med allt från serverdrift och nätverk till backup och säkerhet. Hos oss blir du en nyckelperson direkt, med stor frihet under eget ansvar och utan stelbenta processer.
Vad du kommer att göra:
Du kommer att arbeta med hela kedjan – från design och installation till löpande drift och support. Våra kunder litar på oss för sin infrastruktur, och vi hanterar allt från fysiska servrar, brandväggar och backupsystem hos kund, till vårt eget Hyper-V-kluster i serverhallen samt moderna onlinetjänster.
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen driftsätter du en ny brandvägg, nästa dag optimerar du en lagringslösning eller felsöker ett nätverk.
Ansvar
Installera, konfigurera och driftsätta fysiska och virtuella servrar, arbetsstationer och backupsystem.
Hantera och underhålla nätverksinfrastruktur, med särskilt fokus på brandväggar och säkerhetslösningar ute hos våra kunder.
Drifta, övervaka och optimera våra egna Hyper-V-kluster och onlinebackuptjänster i serverhallen.
Felsöka komplexa tekniska problem på distans samt på plats hos kund, och leverera professionell teknisk support med hög servicenivå.
Dokumentera kundmiljöer och nätverksstrukturer löpande för att säkerställa hög driftsäkerhet och spårbarhet. Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse för IT-infrastruktur och har arbetat några år med Windows Server, Hyper-V, nätverk (routing/brandväggar) och backup-lösningar.
Några års dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med IT-infrastruktur, nätverk och systemadministration.
God teknisk förståelse och hands-on erfarenhet av Windows Server, Hyper-V-virtualisering samt nätverksrouting och brandväggar.
Erfarenhet av att sätta upp, underhålla och testa backupsystem samt katastrofåterställning (disaster recovery).
Du trivs med att ta eget ansvar och prata direkt med kunder. Eftersom vi är ett litet team är din inställning och din förmåga att driva egna uppgifter samt förmåga att arbeta helt självständigt och strukturera din egen arbetsdag helt avgörande.
God kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift, då rollen innebär daglig kundkontakt.
B-körkort (manuellt eller automat) för att kunna genomföra servicebesök och installationer på plats hos kund.
Vad vi erbjuder dig
Korta beslutsvägar: Trött på långdragna möten och byråkrati? Här fattar vi beslut över en kaffe och sätter igång direkt.
Äkta flexibilitet: Vi litar på din kompetens. Du har stor frihet att strukturera och styra din egen arbetsdag under eget ansvar. Det viktiga är att våra kunder är nöjda, inte exakt vilka tider du stämplar in.
Vi snålar inte på verktygen: Du ska ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Hos oss får du givetvis den senaste mobiltelefonen och riktigt kraftfull, modern hårdvara.
Konkurrenskraftig lön och trygghet: Fast månadslön och ett bra, stabilt pensionssparande.
Hälsa och välmående: Vi erbjuder ett frikostigt friskvårdsbidrag för att du ska hålla dig pigg och må bra.
Säkerhet och bakgrundskontroll
Då vi hanterar kritisk infrastruktur, nätverkssäkerhet och känslig data åt våra kunder, lägger vi stor vikt vid personlig integritet och pålitlighet. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi därför att kräva att slutkandidaten uppvisar ett registerutdrag från Polisens belastningsregister (utdrag för "Enskild person") i oöppnat kuvert innan anställning kan bli aktuell. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: ansokan@wizolution.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wizol AB
(org.nr 556754-5206)
Norra Ågatan 10 B 1tr (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962393