Sportchef / Assisterande Tränare Till Växjö Dff
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2026-06-12
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Vill du vara med och utveckla elitfotboll på hög nivå samtidigt som du får en nyckelroll i en ambitiös förening med stark framtidstro?
Växjö DFF söker nu en Sportchef/Assisterande tränare som vill ta ett helhetsansvar för vår elitverksamhet och bidra till både sportslig och organisatorisk utveckling. Rollen passar dig som brinner för fotboll, ledarskap och långsiktig verksamhetsutveckling och som motiveras av att skapa resultat både på och utanför planen.
Om rollen
Som Sportchef/Assisterande tränare har du en central funktion i Växjö DFF:s elitverksamhet. Du ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den sportsliga verksamheten utifrån de mål som styrelsen fastställt.
Rollen kombinerar ett strategiskt ansvar för elitverksamheten med ett operativt stöd till A-lagets tränarstab. Du rapporterar till styrelsen och arbetar nära A-lagets tränare, akademins tränare, försäljningsansvarig och övriga nyckelpersoner i organisationen.
Ditt övergripande uppdrag är att säkerställa att föreningen når sina kortsiktiga och långsiktiga sportsliga och ekonomiska mål.
Dina ansvarsområden som Sportchef
Ha det övergripande sportsliga ansvaret för Växjö DFF:s organisationen och truppen.
Leda och utveckla den sportsliga organisationen inom A-lagsverksamhet och akademi.
Ansvara för rekrytering, utveckling och uppföljning av spelare, tränare och ledare.
Säkerställa att föreningen har rätt kompetens och struktur för att nå sina mål.
Ha budgetansvar för den sportsliga verksamheten, inklusive både intäkter och kostnader.
Följa upp och rapportera verksamhetens ekonomiska utfall.
Ha personalansvar för tränare och andra ledare inom elitverksamheten.
Säkerställa att administration kring spelarregistreringar, matchplanering och resor fungerar effektivt.
Ansvara för elitlicensens och certifieringens inlämning och uppföljning.
Bygga och utveckla relationer med klubbar, organisationer och andra viktiga intressenter inom fotbollen.
Representera föreningen i externa sammanhang vid behov.
Dina ansvarsområden som Assisterande tränare
Vara ett aktivt stöd till A-lagets huvudtränare i såväl strategiska som operativa frågor.
Delta i planering och genomförande av träningar, matcher och säsongsupplägg.
Bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelare och ledarstab.
Vara ett stöd och bollplank för spelarna i och omkring A-lagstruppen.
Bidra till utvecklingen av föreningens sportsliga identitet och arbetssätt.
Befattningens fördelning mellan sportchefsuppdraget och den assisterande tränarrollen kan variera över tid beroende på verksamhetens behov och säsongens olika faser. Ansvarsområden sätts upp utefter av styrelsen uppsatta mål.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från en ledande roll inom elitidrott eller elitfotboll.
Har dokumenterad ledarerfarenhet och förmåga att skapa engagemang och få med dig människor i förändrings- och utvecklingsarbete.
Har bred fotbollskompetens och god förståelse för elitverksamhet.
Har erfarenhet av budgetansvar och god ekonomisk förståelse.
Har erfarenhet av förhandlingar och relationsskapande arbete.
Har ett etablerat kontaktnät inom fotbollen. Erfarenhet och nätverk inom damfotboll är meriterande.
Är prestigelös och trivs i en mindre organisation där alla bidrar till helheten.
Är handlingskraftig, ansvarstagande och resultatorienterad.
Är transparent och kommunikativ i ditt ledarskap.
Drivs av att skapa balans mellan sportsliga ambitioner och ekonomisk hållbarhet.
Våra värderingar
I Växjö DFF arbetar vi efter Blå Tråden där lagarbete, ansvarstagande och utveckling genomsyrar allt vi gör. Vi tror på kraften i samarbete och söker dig som vill vara en del av ett lag där vi hjälps åt, stöttar varandra och tillsammans driver verksamheten framåt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Tillträde: Önskvärt 1 juli 2026Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 juni till: styrelsen@vaxjodff.se
och berätta varför just du är rätt person att leda och utveckla Växjö DFF:s elitverksamhet framåt.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Via epost
E-post: styrelsen@vaxjodff.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö DFF AB
(org.nr 559194-4219)
Bollgatan 9 (visa karta
)
352 27 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962392