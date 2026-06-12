Hyr stol som Behandlare (Tandläkare/Tandhygienist) 60/40 Modell
DailyComfort AB / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-06-12
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Arbetsgivare: Tandhälsan Väst / DailyComfort AB
Ort: Göteborg, Västra Frölunda (Klangfärgsgatan 5)
Omfattning: Heltid / Deltid / Flexibelt
Form: Eget företag / Konsult (Provisionsbaserat samarbete)
Kort om oss
Tandhälsan Väst är en modern klinik i Göteborg. Vi erbjuder nu en driven tandläkare eller tandhygienist möjligheten att hyra stol hos oss. Du driver din egen verksamhet i våra fräscha lokaler, men slipper de stora startkostnaderna för en egen klinik.
Hur fungerar ekonomin? (Provisionsmodell)
Vi tillämpar en enkel och transparent 60/40-modell:
• Din del (40 %): Du får 40 % av din intjänade omsättning.
• Klinikens del (60 %): Täckar lokal, el, utrustning, steril, journalsystem, bokningssystem och administration.
• Materialavdrag: Ett fast avdrag på 15 000 kr per månad görs för materialkostnader.
• Utbetalning: Redovisning sker månadsvis. Pengarna betalas ut senast den 15:e i nästkommande månad.
Vad krävs av dig?
Du arbetar självständigt i eget namn och har fullt yrkes- och juridiskt ansvar för dina patienter.
Dina krav och kvalifikationer:
• Svensk legitimation (tandläkare eller tandhygienist).
• Registrerad hos IVO och Försäkringskassan.
• Giltig patient- och ansvarsförsäkring.
• Innehav av F-skattsedel (eller fakturering via t.ex. Frilans Finans).
• God kännedom om Socialstyrelsens riktlinjer och lagar kring journalföring.
Vad erbjuder vi?
• Full klinisk tillgång: Färdigutrustade behandlingsrum och moderna system.
• Hög flexibilitet: Du styr dina egna arbetstider.
• Trygghet: Kort och smidig uppsägningstid på en (1) månad för båda parter.
Kontakta oss idag!
Vill du veta mer eller komma och titta på kliniken? Hör av dig till oss direkt.
• Telefon: 0700 733 012
• Adress: Klangfärgsgatan 5, 426 52 Göteborg
Intervjuer och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: tomas@tandhalsanvast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DailyComfort AB
(org.nr 559465-0615)
Klangfärgsgatan 5 (visa karta
)
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9962399