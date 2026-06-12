Operativ Chef Till Adayservice AB
ADayservice AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-06-12
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Vill du kombinera ledarskap med praktiskt arbete ute hos kund?
ADayservice växer och söker nu en Operativ Chef som vill ta en nyckelroll i vår verksamhet. Du kommer att ansvara för planering, ledning och genomförande av uppdrag inom leverans, montering och etablering av arbetsplatser. Rollen passar dig som trivs med att vara nära verksamheten, leda medarbetare och samtidigt själv delta i det praktiska arbetet.
OM ROLLEN
Som Operativ Chef ansvarar du för att våra uppdrag genomförs effektivt, professionellt och med hög kvalitet. Du planerar resurser, leder montörer och säkerställer att arbetet utförs enligt kundens önskemål och våra kvalitetskrav.
Du arbetar både operativt och strategiskt, vilket innebär att du själv deltar i många uppdrag samtidigt som du driver den dagliga verksamheten framåt. En viktig del av rollen är även att bidra till företagets hållbarhetsarbete genom att främja resurseffektiva arbetssätt, minska materialspill och säkerställa hållbara lösningar i våra uppdrag. Vi är dessutom certifierade med Bra Miljöval för våra transporter och använder 100 % eldrivna transportfordon.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
• Planera, koordinera och leda leverans- och monteringsuppdrag
• Ansvara för bemanning och resursplanering
• Vara kontaktperson mot kunder under pågående uppdrag
• Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet och effektivitet
• Utföra monteringsarbeten hos kund
• Leda och utveckla montörer och arbetslag
• Delta i förbättringsarbete och utveckling av verksamheten
• Bidra till att utveckla och följa upp hållbara arbetsmetoder och processer
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års erfarenhet av montering och inredningsinstallationer
• Har god kunskap om väggförankring i olika material
• Kan montera och installera whiteboards, gardinstänger, klädskåp, hyllsystem samt kontors- och skolinredning
• Har erfarenhet av att leda personal eller projekt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
• Trivs med kundkontakt och att representera företaget ute på plats
• Har B-körkort
• Har ett intresse för hållbarhetsfrågor och ett resurseffektivt arbetssätt
MERITERANDE
• Erfarenhet från flytt-, logistik- eller inredningsbranschen
• Truckkort
• Erfarenhet av projektledning
• Kunskap inom arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhetsarbete
VI ERBJUDER
• En central roll i ett växande företag
• Stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
• Varierande arbetsdagar med både ledarskap och praktiskt arbete
• Trevliga kollegor och korta beslutsvägar
• Möjlighet att bidra till företagets hållbarhetsarbete och långsiktiga utveckling
• Konkurrenskraftiga villkor
OM ADAYSERVICE
ADayservice hjälper företag, kommuner och organisationer med leveranser, montering, flytt- och etableringstjänster. Vi arbetar med hög servicegrad, kvalitet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. Våra transporter är certifierade med Bra Miljöval och utförs med 100 % eldrivna transportfordon. Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga framtidens serviceföretag.
ANSÖKAN
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@adayservice.com
.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till ADayservice! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Rekrytering@adayservice.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ADayservice AB
(org.nr 559155-3184), http://www.adayservice.com
Ringögatan 38 (visa karta
)
417 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962398