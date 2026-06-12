Aktiv och trygg ledsagare sökes till fotbollsintresserad 15-åring
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-12
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om uppdraget
Pojken har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning samt medelsvår ADHD. Han har ett stort behov av struktur, förutsägbarhet och peppande stöd i sin vardag. Tjänsten är perfekt för dig som vill arbeta extra, då omfattningen är cirka 15 timmar i månaden.
Profil och intressen
Idrott och rörelse är en central del av hans liv, och vi söker därför en ledsagare som delar detta engagemang. Hans absolut största intressen är:
Fotboll: Han älskar både att spela och att titta på fotboll. Han spelar numera i ett lag och tränar cirka fyra gånger i veckan, utöver matcher på helgerna. En del av uppdraget handlar om att stötta honom i anslutning till hans fotbollsaktiviteter.
Simning: Han tycker mycket om att besöka simhallen och bada/simma, vilket är en annan aktivitet du gärna får följa med på.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och stabil vuxen förebild. Eftersom han har ADHD behöver du ha stor förståelse för hur man skapar struktur, behåller lugnet i energifyllda miljöer och motiverar på ett positivt sätt.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Språkkunskaper: Det är ett starkt önskemål att du pratar arabiska, då det underlättar kommunikationen och hjälper honom att känna sig extra trygg.
Personlighet: Du är aktiv, tålmodig och har ett pedagogiskt förhållningssätt.
Intressen: Det är starkt meriterande om du själv är sportintresserad (särskilt inom fotboll eller simning).
Arbetstid: 15 timmar per månad, fördelat på eftermiddagar, kvällar eller helger utifrån behov och överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 9% av heltid.
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen:Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903812-2051680". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
9962382