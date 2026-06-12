Ledsagare sökes till 15-årig kille utanför Linghem
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-12
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vill du göra en verklig skillnad i en ung människas vardag? Vi söker nu en trygg, strukturerad och lyhörd ledsagare till en kille född 2011, bosatt med sin familj på landsbygden utanför Linghem.
Om tjänsten
Pojken lever i dagsläget med en hög grad av social isolering och har på grund av svår ångest varit borta från skolan under de senaste två åren. Han upplever starkt obehag och en känsla av att vara iakttagen i miljöer med mycket folk eller där han känner sig exponerad (exempelvis restauranger, drive-in-restauranger eller tätbebyggda områden). Hemmet är hans trygga bas.
Målet med ledsagningen är att på ett mycket lugnt och kravlöst sätt bryta isoleringen, skapa guldkant i vardagen och på sikt, när tillit finns, möjliggöra aktiviteter utanför hemmet.
Profil och intressen
För att bygga en god relation är det ett stort plus om du delar eller har förståelse för hans intressen:
Fordon och bilar: Han har ett stort fordonsintresse och har tidigare uppskattat att besöka bilmuseer och åka spårvagn.
Gaming: På hemmaplan tillbringar han mycket tid med att spela spel på mobilen och på sitt Playstation 5.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lugn, stabil och har en stor portion tålamod. För att lyckas i rollen behöver du ha förståelse för neuropsykiatriska utmaningar och/eller problematik kopplad till ångest och hemmasittande.
Dina viktigaste egenskaper:
Strukturerad och förutsägbar: Du har förmåga att arbeta med noggranna förberedelser och tydliga rutiner för man ska undvika att stress och kontrollförlust uppstår.
Lyhörd: Du kan läsa av dagsform och anpassa kraven därefter.
Trygg: Du utgör en lugn punkt och kan hantera situationer där ångest kan göra sig påmind.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar med social fobi, ångestproblematik eller liknande målgrupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta med människor och har förmåga att förstå och möta individers olika behov. Du är lyhörd, initiativrik, lösningsorienterad och engagerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: ca 5% av heltid - 8 timmar i månaden
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen:Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903783-2051670". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
9962379