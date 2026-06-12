Vi söker sociala personer - resten lär vi dig

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-06-12


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Hos oss behöver du ingen tidigare erfarenhet. Vi utbildar dig, coachar, motiverar och ger dig alla verktyg du behöver för att lyckas i din nya roll. Vill du tjäna bra pengar snabbt, utvecklas och arbeta på en arbetsplats där du får lära dig försäljning från grunden. Det viktigaste är att du har driv, energi och viljan att utvecklas i ett team där gemenskap, motivation och tävling står i centrum.
Mer än bara ett jobb
På iSales bygger många sin första riktiga karriär. Här utvecklar du inte bara dina säljegenskaper- du bygger självförtroende, kommunikation och erfarenheter som du kommer ha nytta av hela livet. Många av våra ledare började själva utan erfarenhet. Så frågan är inte om du har jobbat med sälj tidigare, frågan är hur långt du vill gå! Hos oss får du utbildning, coachning och möjligheten att växa på riktigt.
Vi erbjuder:

Garantilön eller attraktiv provision utan tak

Tydliga möjligheter att snabbt klättra inom företaget

Daglig coachning från erfarna ledare

Säljutbildning från grunden- ingen erfarenhet krävs

Kontinuerliga tävlingar med attraktiva priser

Teamaktiviteter och stark gemenskap

Vem söker vi?
Du behöver inte ha jobbat med försäljning tidigare. Det viktigaste för oss är vem du är. Vi tror att du:

Är social och gillar att prata med människor

Har höga ambitioner och vill utvecklas

Är tävlingsmänniska

Motiveras av att kunna påverka din egen lön

Har positiv energi och pannben

Om du är driven och vill mer än bara ha ett vanligt jobb kommer du att trivas hos oss.
Om iSales
För över två decennier sedan grundades iSales med målet att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer att nå sina säljmål- och samtidigt skapa framgångsrika karriärer för ambitiösa människor. Idag är vi ett av Sveriges mest innovativa telemarketingföretag med fokus på utveckling, prestation och stark företagskultur.
Plats: Kungsholmen | Stockholm Tunnelbana: Stadshagen, 3min promenad från kontoret Omfattning: Heltid, måndag–fredag 09:30–18:00 | 1h lunch + rast Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag och ta första steget mot en karriär inom försäljning tillsammans med iSales, du kommer inte ångra dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903714-2051666".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Kontakt
Andrea Gonzalez
Andrea@isales.se
0762136707

Jobbnummer
9962373

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