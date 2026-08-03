Produktledare inom Elnätsdrift
Svenska Kraftnät / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Svenska kraftsystemet befinner sig i en omfattande förändring. Energiomställningen, ökad marknadsintegration, en växande andel förnybar elproduktion och utvecklingen av den europeiska elmarknaden ställer nya krav på driftverksamheten. För att möta detta krävs ökad automatisering samt moderna IT- och beslutsstöd för planering, prognostisering och styrning.
Vi söker nu två produktägare. I denna roll verkar du inom ramen för antingen förvaltningsobjektet Elnätsdrift eller förvaltningsobjektet Planering av drift som produktägare / produktledare på avdelning Drift med fokus på produkter kopplat till kontrollrummet och kontrollrumsnära funktioner.
Rollens syfte
Rollen ansvarar för att fånga, analysera, kravställa och prioritera verksamhetens behov av IT- och beslutsstöd kopplat till förvaltningsprodukter inom Elnätsdrift, Planering av drift och kontrollrumsverksamheten. Du ansvarar för att säkerställa att produkterna utvecklas långsiktigt och ändamålsenligt, i linje med verksamhetens behov, målarkitektur, säkerhetskrav och krav på förvaltningsbarhet.
Rollen har ett tydligt verksamhetsfokus och innebär nära samverkan med processledare, verksamhetsspecialister, verksamhetsarkitekter, andra produktägare/produktledare, förvaltningsorganisation och IT-divisionen.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som produktägare/produktledare ansvarar du för att:
samla in, analysera och prioritera verksamhetsbehov och förbättringsförslag i nära dialog med användare, verksamhetsspecialister och processledare
säkerställa att produkterna utformas för att stödja verksamhetsprocesser och kritiska verksamhetsförmågor
omsätta behov till krav på utveckling av IT- och beslutsstöd
underhålla och kommunicera produktens utvecklingsplan
säkerställa att produkterna utvecklas i linje med krav på IT-arkitektur, säkerhet och förvaltningsbarhet
samarbeta med förvaltningsledare kring produkternas utformning, prioriteringar och utveckling
föra nära dialog med verksamhetsarkitekter och andra produktägare/produktledare för att bidra till en harmoniserad produktportfölj
ta fram beslutsunderlag och bidra i strategiska vägval kopplade till produktutveckling och förvaltning
kommunicera status, vägval, risker, beroenden och avvikelser till förvaltningsledning och processledare
följa upp leveranser, nyttor och uppnådd effekt
säkerställa att relevant dokumentation, utbildningsmaterial och andra underlag relaterat till produkten hålls uppdaterade
bedriva omvärldsbevakning inom relevanta områden för produkten.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och har en stark analytisk förmåga. Du är van att arbeta med komplexa frågeställningar och kan se det större perspektivet. Du har även förmågan att samarbeta väl med olika intressenter, både internt och externt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har civilingenjörs examen inom relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
god verksamhetskunskap inom kraftsystem och elnätsdrift
erfarenhet av SCADA-system, EMS eller motsvarande verksamhetskritiska IT/OT-stöd
erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT
flera års erfarenhet av behovsinsamling, kravställning eller kravanalys
erfarenhet av produktägarskap, produktledning eller annan likvärdig roll med ansvar för verksamhetsnära utveckling och prioritering
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
examen inom teknisk fysik, energiteknik eller elektroteknik
flera års erfarenhet av arbete inom energiområdet
erfarenhet av kontrollrumsnära verksamhet eller produkter som stödjer operativ drift
erfarenhet av arbete med produkter i förvaltningsobjekt eller liknande modell för förvaltning och utveckling
erfarenhet av arbete med utvecklingsplaner eller produktportföljstyrning
erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis SAFe eller liknande, i en verksamhetsnära kontext
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter.
#LI-hybrid.
Resor förekommer till viss del i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 24 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Klas Edgren, rekryterande chef, 070-713 02 30
AnnSophie Doverlind, ansvarig rekryterare, 010 475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10018327