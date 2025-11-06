Produktionstekniker Saab Dynamics
2025-11-06
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I rollen som produktionstekniker kommer du att arbeta med support och utveckling av produktionsprocessen med fokus på produktion och utveckling samt översyn och förbättring av test-utrustningar.
Bland arbetsuppgifterna ingår att:
*
Industrialisera nya produkter
*
Utveckla metoder och flöden
*
Bereda och stödja produktionen av befintliga produkter
Du ansvarar för att produktionsavdelningen har rätt utrustning och du utarbetar produktionsunderlag såsom handbok för test och framtagning av utbildningsplan. Ständiga förbättringar och utveckling av produktionsapparaten är viktigt för oss och därför förväntas du ägna en stor del av din tid åt att identifiera, initiera och driva förbättringsprojekt. I nyutvecklingsprojekt samarbetar du med övriga produktionstekniker, produktkonstruktörer och produktionspersonal med framtagning av testförmågor som mål.
Du kommer vara del av en nystartad grupp som man får vara med och forma till en sektion på flera personer. Gruppen kommer att samarbeta nära andra produktionstekniker, och tillsammans med konstruktörer/utveckling och produktionspersonal för Saab Dynamics, ett affärsområde inom Saab. Tjänsten är förlagd i Linköping och erbjuder arbete inom robot, missil och undervattenprodukter.
I gruppen finns bred kunskap inom olika områden som kompletterar varandra och du kommer bli den pusselbit som saknas. Du erbjuds ett varierande arbete med mycket eget ansvar och får jobba i nära samarbete med kollegor i olika delar av verksamheten.
Du drivs av ett brinnande intresse för produktionsteknik och av att förändra och förbättra ihop med andra. Du har god social kompetens, gillar lagarbete och har förmågan att engagera människor med varierande bakgrund i förändringsarbete. Du är uthållig, både när det gäller att sälja in en idé och i genomförandet där du alltid fullföljer till dess att samtliga mål är uppfyllda.
Vi ser gärna att du har:
*
Relevant akademisk utbildning med inriktning mot produktionsteknik eller annan eftergymnasial utbildning kombinerad med god erfarenhet.
*
Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet från producerande industri.
*
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
*
Erfarenhet av testning av elektronik.
*
Kunskaper inom framtagning av testinstruktioner är meriterande.
*
Kunskaper inom granskning av kablage och mekaniska underlag är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
