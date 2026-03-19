Produktionstekniker Saab Dynamics
2026-03-19
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som produktionstekniker kommer du att ha en central roll i att stötta produktionen och förbättra arbetsprocesser. Du ansvarar för att upprätta och uppdatera beredningar såsom monteringsinstruktioner och operationslistor för dina produkter, samt att upprätthålla bästa möjliga tillgänglighet av verktyg och utrustningar.
Det blir ett riktigt kul äventyr med massor av utveckling och innovation, men du måste trivas i ett högt tempo. Detta för att hela tiden skapa bättre förutsättningar att leverera enligt våra kunders förväntningar.
Tjänsten är förlagd till den produktionstekniska avdelningen inom Missile Systems hos Dynamics produktionsenhet i Linköping.
Vi söker dig som är en engagerad, flexibel, lösningsorienterad och kan kavla upp ärmarna när det behövs. Du är proaktiv och redo att anta utmaningar i en dynamisk och föränderlig miljö.
Med ditt strukturerade arbetssätt hanterar du både kortsiktiga och långsiktiga uppgifter framgångsrikt för att uppnå gemensamma resultat.
Vi ser gärna att du har:
Relevant akademisk utbildning med inriktning mot produktionsteknik eller annan eftergymnasial utbildning kombinerad med god erfarenhet
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
God insikt i och erfarenhet av produktion och produktionsprocesser
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40580".
