Vi söker en produktionstekniker till ett långsiktigt uppdrag inom mekanik och elmontering. Fåstyckstillverkning av komplexa produkter. Pga. komplexiteten i produkten är det önskvärt med en person som är intresserad av att sitta en längre tid i aktuellt uppdrag. I din roll kommer du ha flera tvärfunktionella gränssnitt och vardagen kommer ofta innebära en dialog med ingenjörer inom tvärvetenskapliga tekniker, inköp, konstruktions- och produktionspersonal.
Du kommer att arbeta med komplexa produkter och vara en vital del i samarbetet mellan konstruktion och produktion. Över tid kommer du ha möjlighet att arbeta med produkternas hela livscykel och i projektens olika alla faser.
Du kommer att arbeta med bland annat produktionskalkyler, byggmetodik och sammansättningsordning inklusive geometrisäkring och make/buy bedömningsorder, produktionshjälpmedel, fixturer (ingår i hjälpmedel), konstruktionsanalyser och arbetsorderberedning av produktens tillverkningsunderlag. Därutöver planering för ett effektivt produktionsgenomförande i produktionsanläggningens till produktionsanläggningen utrustningar och processer.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap

Publiceringsdatum: 2026-02-18

Profil
Det är viktigt att du har en vilja att utveckla såväl dig själv som andra, din goda samarbetsförmåga och att du tar eget ansvar och initiativ. Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och människor och som förstår vikten av att interagera och arbeta tvärfunktionellt för att hitta de bästa svaren på komplexa problem.
• 3- års relevant erfarenhet
• Ingenjörsexamen inom till exempel maskinteknik, el, eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet
• God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
• Naturlig initiativförmåga och en vilja att ta ägarskap för ditt arbetsbidrag
• Ödmjukhet och uthållighet för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet
• Stort tekniskt intresse och nyfiket förhållningssät Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker -Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 559359-4830)
