Produktionstekniker
Consensus Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-02-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du ingenjör med intresse för skärande bearbetning och vill arbeta nära produktionen? Nu söker vi en produktionstekniker till ett långsiktigt konsultuppdrag inom tillverkningsindustrin.
Om rollenDet här är en utvecklande roll där du får arbeta tätt tillsammans med en senior produktionstekniker med djup specialistkompetens. Du introduceras successivt i arbetet med målsättningen att på sikt ta ett större ansvar och bli en nyckelperson i verksamheten.
Rollen är bred och varierad, med fokus på att förbättra och utveckla produktionen. Exempel på arbetsuppgifter:
Optimering och effektivisering av produktionsflöden
Felsökning och åtgärder vid kvalitetsavvikelser
Deltagande vid maskininvesteringar och framtagning av kostnadskalkyler
Framtagning och granskning av ritningsunderlag samt arbete med FMEA
CE-märkning och säkerhetsrelaterade frågor
Nära samarbete med produktion, kvalitet, konstruktion och projektledning
Du får möjlighet att bidra till förbättringsinitiativ, teknikutveckling och framtida investeringar. Uppdragsgivaren vill långsiktigt stärka sin produktionstekniska avdelning och söker därför dig som vill växa tillsammans med verksamheten.
Vem är du?Vi tror att du har:
Teknisk högskoleutbildning, exempelvis inom maskinteknik
Intresse för skärande bearbetning och industriell produktion
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
Ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
God samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
Svenska och engelska i tal och skrift
Du kan vara i början av din karriär eller ha några års erfarenhet. Det viktigaste är din drivkraft, nyfikenhet och vilja att utvecklas inom produktionsteknik. Uppdraget inleds som en konsultanställning och övergår därefter till anställning hos kundföretaget.
Att vara konsult på ConsensusAtt vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://www.consensus.nu/konsult/
Nästa stegLåter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Annie Engel - annie.engel@consensus.nu
| 076-118 38 09
Elisabeth Mattsson - elisabeth.mattsson@consensus.nu
| 072-600 64 49 Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9748050