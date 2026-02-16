Produktionstekniker
Consensus Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Trosa Visa alla maskiningenjörsjobb i Trosa
2026-02-16
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Trosa
, Södertälje
, Nyköping
, Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Swedish-owned Camfil is the world's leading supplier of clean air solutions. Camfil manufactures and supplies filters in the areas of comfort ventilation, clean processes, containment, air pollution control, gas turbine filtration and filtration of gaseous contaminants. The business is conducted through sales offices in more than 35 countries, 30 manufacturing sites and 6 research centers around the world. The Camfil group as a whole has an annual turnover of 13,6 billion SEK and has approximately 5,700 employees, of which 370 have their workplace in Trosa. Read more at www.camfil.com
Handlingskraftig produktionstekniker erbjuds nu chansen att bli en del av en framgångsrik och växande global verksamhet som genomsyras av visionen Ren luft, en mänsklig rättighet. Camfil är arbetsplatsen som sätter människan i centrum och som uppmuntrar och stödjer medarbetarnas vidareutveckling. Tveka därför inte - kom hit och väx med oss!
Om rollen
Den produktionstekniska avdelningen i Trosa spelar en avgörande roll för verksamhetens utveckling där insatser krävs för att öka digitaliseringen, standardiseringen, optimera vårt produktionssystem samt hitta nya lösningar för att reducera vår miljöpåverkan. Avdelningen arbetar brett inom hela vårt flöde och tillhörande processer där arbetsmiljöfrågor är i fokus.
Som produktionstekniker ingår du i en liten grupp som består av produktionsteknisk chef och ytterligare två produktionstekniker. Du arbetar gentemot många kontaktytor internt i Trosa men samarbetar även i projekt med vår verkstad i Österbymo samt andra fabriker, framför allt i Europa. Rollen är bred och variationsrik där ingen dag är den andra lik. Här kommer din förmåga att hitta smarta lösningar att sättas på prov.
Ditt ansvar omfattar bland annat att:
Driva förbättringsarbete med syfte att effektivisera produktionsflöden och system
Leda eller delta i projekt bl a investeringsprojekt
Införa nya och fasa ut gamla produkter, produktberedning och kalkylering samt underhålla masterdata.
Tolka information utifrån data, ta fram statistik och med analys och statistik som grund skapa strategier och processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Studera och förslå investeringar och förbättrade flöden
Använda Lean-principer och verktyg för att optimera processer
Optimera & vårda affärssystemet inom operations
Initiera, administrera och följa upp ändringsorder
Prototyptillverkning & testning, tidsstudier och arbetsinstruktioner
Identifiera utbildningsbehov, organisera och genomföra utbildningsinsatser
Vår kandidat
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och något års erfarenhet av produktionstekniskt arbete och vana av att driva eller delta i förbättringsarbete samt hantera större datamängder. Det är meriterande om du har arbetat med effektiviseringar av produktion och lagerflöden samt automatiseringar. Svenska och engelska i tal och skrift är krav i denna roll liksom en god systemförståelse och goda kunskaper i Excel.
Som person är du framåtriktad och kommunikativ och har förmåga att skapa långsiktiga relationer. Du är samarbetsinriktad och ser vinster i att arbeta tillsammans för att uppnå optimala lösningar. Du är prestigelös och engagerar dig i såväl små som stora uppgifter. Dessutom är du nyfiken, lösningsorienterad och har en vilja att lära och utvecklas.Publiceringsdatum2026-02-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen. För mer information är du välkommen att kontakta Lena Ottaway 070-547 36 00 eller Nathalie Tyresgård 073-221 98 43. Vi ser fram emot din ansökan på www.consensus.nu
senast 4 mars. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9745811