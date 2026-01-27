Produktionstekniker
Företaget är en världsledande aktör inom försvarsindustrin och har kunder över hela världen. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Här ges du möjligheten att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik bransch.Om tjänsten
Vi söker en produktionstekniker som vill arbeta nära tillverkningen av kablage till luftburna produkter. Rollen innebär att skapa och förbättra produktionsunderlag i både 2D och 3D, detaljerade arbetsbeskrivningar som operatörer använder när de bygger och modifierar kablage. Arbetet säkerställer att konstruktionens krav omsätts till tydliga instruktioner och att produktionen får rätt förutsättningar att leverera med hög kvalitet.
Tjänsten erbjuder en arbetsmiljö med närhet till produktionen, kontinuerligt lärande och möjlighet att utvecklas i egen takt. Rollen är en viktig del av kedjan som bidrar till att slutprodukten kan levereras med precision och pålitlighet.
I vardagen kombineras nykonstruktion med förändringar av befintliga underlag. Arbetet sker i nära dialog med konstruktörer och operatörer för att säkerställa att krav, regler och tekniska riktlinjer omsätts korrekt i underlagen.
Centrala arbetsuppgifter:
Skapa och uppdatera produktionsunderlag i 2D och 3D) för byggnation och modifiering av kablage
Säkerställa att konstruktionskrav och regelverk följs och att informationen når rätt funktioner
Stötta både intern och extern produktion med instruktioner, standarder och tekniska förtydliganden
Utveckla och förbättra metodik och arbetssätt för produktionsunderlag
Din kompetens
Minst gymnasial teknisk utbildning, exempelvis inom el/energi eller teknik
Erfarenhet av tjänstemannaroller
Svenska och engelska i tal och skrift
Kunskap om svagström, erfarenhet av kablagebyggnation, arbete som produktionstekniker eller bakgrund inom försvarsindustri är meriterande. Även erfarenhet från serviceyrken värdesätts, då rollen kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med både operatörer och kontorspersonal.
Du är öppen, nyfiken och lätt att samarbeta med. Du har ett ödmjukt arbetssätt, kan ta och ge feedback och trivs med att arbeta i team. Ett eget driv och viljan att lära sig nya saker är viktigt, liksom förmågan att kommunicera tydligt mellan olika yrkesgrupper.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
