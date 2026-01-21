Produktionstekniker
MCT Brattberg AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
2026-01-21
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
371 92 KARLSKRONA
Vill du vara med och utveckla och effektivisera produktionen i ett internationellt bolag?
Nu söker vi en produktionstekniker som vill ta en central roll i vår produktion och bidra till företagets fortsatta tillväxt och utveckling.
Om rollen
Som produktionstekniker hos MCT Brattberg arbetar du nära produktion, planering och logistik. Rollen är central i vår tillväxtresa där du har en nyckelposition med möjlighet att påverka arbetssätt, processer och effektivitet i vår dagliga produktion.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta i och vidareutveckla arbetssätt och processer i affärssystem
Driva och delta i förbättringsarbete, exempelvis inom Lean och 5S
Arbeta med beredning
Utföra efterkalkyler och uppföljningar kopplat till produktion och effektivitet
Stötta planeringsarbete samt produktionschef i det dagliga arbetet
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av produktionstekniskt arbete eller liknande roll
Har arbetat med produktionsplanering, logistik eller produktionsflöden
Har erfarenhet av effektivisering och förbättringsarbete inom produktion
Har god systemvana, erfarenhet av Monitor är meriterande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och analytisk
Lösningsorienterad och förbättringsdriven
Självständig men trivs med att samarbeta med olika funktioner
Trygg i att arbeta både operativt och strategiskt
Vi erbjuder
Hos MCT Brattberg får du:
En nyckelroll i ett växande internationellt bolag
Möjlighet att påverka och utveckla produktion och arbetssätt
Ett nära samarbete med produktion, planering och ledning
En utvecklande tjänst i en stabil koncern med långsiktiga ambitioner
Om MCT Brattberg
MCT Brattberg är världsledande inom tätningssystem för kablar och rör. Våra lösningar används globalt inom bland annat marin, offshore och byggindustri för att skydda människor, utrustning och miljö. Hos oss får du arbeta i ett internationellt företag med stark teknikprofil, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar initiativ och samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MCT Brattberg AB
(org.nr 556027-8102)
371 92 KARLSKRONA
)
371 92 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mct Brattberg AB Kontakt
HR-specialist
Karin Rissler Lindstrand karin@mctbrattberg.se 072-3630629 Jobbnummer
9697434