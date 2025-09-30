Produktionstekniker
2025-09-30
Vi söker en produktionstekniker till vår kund inom flygindustrin. Rollen är en central funktion i gränssnittet mellan konstruktion och produktion, med fokus på sammanbyggnad av avancerade flygande strukturer. Uppdraget innebär att bidra till industrialisering och utveckling i en miljö där komplexitet och skarpa kundkrav är en del av vardagen.
Om uppdraget
• Säkerställa korrekt och komplett produktionsunderlag i 3DX och angränsande system.
• Ta fram, granska och godkänna produktionsdokumentation, såsom monteringsinstruktioner och processbeskrivningar.
• Utveckla och etablera robusta produktionssystem och effektiva monteringslinjer med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet -och långsiktig hållbarhet.
• Implementera och vidareutveckla LEAN-principer inom produktion och industrialisering.
• Fungera som teknisk expert och ge stöd i frågor rörande industrialisering, tillverkningsbarhet och produktionsoptimering - både internt och i kundgränssnitt.
Din Profil
• Flerårig erfarenhet inom flygindustrin, med fokus på komplex sammanbyggnad.
• Akademisk utbildning inom maskinteknik, flygteknik eller motsvarande - alternativt likvärdig kompetens genom erfarenhet.
• Dokumenterad erfarenhet av beredning i IFS och 3D Experience Delmia.
• Goda kunskaper i Catia.
• Erfarenhet av taktad produktion och flödesoptimering.
Meriterande är erfarenhet av att leda förbättringsprojekt och etablera standardiserade arbetssätt i produktion.

Publiceringsdatum: 2025-09-30

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har förmåga att kombinera detaljnoggrannhet med helhetsperspektiv. Du är van att samarbeta med olika intressenter och har en tydlig och strukturerad kommunikationsstil. Hög social kompetens och kvalitetsmedvetenhet är viktiga förutsättningar för att lyckas i uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9534209