Produktionstekniker

NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-02-23


Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad produktionstekniker för ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvars- och industrisektorn. Du kommer att spela en central roll i arbetet med att utveckla och effektivisera produktionsprocesser i nära anslutning till verksamhetens produktion.
Vill du arbeta nära produktionen i ett tekniskt utmanande uppdrag där du får bidra till ständiga förbättringar? Skicka in din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Som produktionstekniker arbetar du produktionsnära och blir en viktig del av ett ledningslag tillsammans med produktionsledare, teamledare, kvalitetstekniker och produktionsstyrare. Tillsammans driver ni förbättrings- och utvecklingsarbete för att uppnå produktionsmålen.
Arbetet omfattar bland annat:
Utveckling och optimering av produktionsmetoder
Effektiviseringsarbete och teknisk problemlösning
Deltagande i projekt och förbättringsinitiativ
Framtagning av riktlinjer, måltimmar och ledtider
Du kommer att verka i en stimulerande och tekniskt avancerad miljö där samarbete, struktur och initiativförmåga är avgörande för att lyckas.

Profil
Erfarenhet av produktion eller produktionstekniskt arbete, gärna från skrov eller sammanbyggnad
Arbeta i affärssystem som IFS ERP eller motsvarande
YH-utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Lösningsorienterad och strukturerad
Självständig men trivs med att arbeta i team
Driven, engagerad och initiativrik
Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Säkerhetsprövning: Krävs innan start

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
582 54  LINKÖPING

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9759287

