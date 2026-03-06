Produktionsplanerare
2026-03-06
Som produktionsplanerare hos oss får du en nyckelroll i att planera, styra och följa upp produktionen vid sågverket i Malå. Du ansvarar för att balansera råvarutillgången med kapaciteten i sågverket allt för att säkerställa hög leveranssäkerhet, god resurseffektivitet och ett jämnt produktionsflöde.
Du samarbetar nära råvaruorganisationen, försäljning, logistik och produktionsledning för att möta kundernas behov och skapa robusta, flexibla planer även när förutsättningarna förändras. I rollen ingår också att analysera utfall, följa upp nyckeltal och bidra med förbättringar i planeringsprocesser och system.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Malå och du rapporterar till platschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och styra produktionsflödet för såg-tork-justerverk och hyvleri
• Säkerställa effektiv planering på både kort och lång sikt
• Hantera situationen kring råvaruleveranser, marknadsefterfrågan och maskintillgänglighet
• Samverka med olika funktioner för att balansera kundkrav med produktionskapacitet
• Föreslå och utveckla förbättringar i planeringsprocesser, rutiner och system
• Följa upp produktionens utfall, analysera avvikelser och rapportera nyckeltal
Vi söker dig som har en helhetssyn som förstår sambanden mellan råvara, produktion, leverans och kundbehov
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning exempelvis inom träteknik, produktion/logistik eller motsvarande erfarenhet.
Eftergymnasial utbildning exempelvis inom träteknik, produktion/logistik eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av produktionsplanering, helst inom sågverk eller annan processindustri, och du trivs i en miljö där förutsättningar snabbt kan ändras.
• Strukturerad och van vid att skapa ordning och rutiner
• Analytisk med god problemlösningsförmåga
• Flexibel och trivs i en föränderlig miljö
• Kommunikativ och samarbetar lätt med olika funktionerKvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Goda IT-kunskaper, särskilt i Office-paketet
• Meriterande med erfarenhet av planeringssystem/ERP
• Förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetskrav i industriell miljö
