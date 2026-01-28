Produktionsplanerare
2026-01-28
ValueOne söker en Produktionsplanerare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Ludvika. Uppdraget startar i februari och löper på under 12 månader, med möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Produktionsplanerare ansvarar du för att planera och styra produktionen för tilldelade produkter så att rätt material, kapacitet och resurser finns tillgängliga för att möta företagets leveransmål. Rollen är operativ och innebär nära samarbete med flera interna funktioner i en dynamisk produktionsmiljö.
Planera, styra och följa upp produktionen för specifika produkter eller produktgrupper.
Säkerställa tillgänglighet av material, kapacitet och resurser i produktionen.
Hantera och planera produktionsorder samt fördela arbetsorder till maskiner och produktionslinjer.
Löpande övervaka och justera produktionsplaneringen vid förändringar eller avvikelser.
Hantera leverans-, kvalitets- och kapacitetsrelaterade utmaningar.
Förbereda, uppdatera och underhålla planerings- och produktionsdokumentation.
Aktivt bidra till förbättringsarbete och kostnadseffektiva lösningar.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av en planeringsroll inom tillverkande industri. För att lyckas i rollen behärskar du svenska och engelska i både tal och skrift, och har en god förståelse för produktionsflöden, kapacitetsplanering och materialstyrning. Det är meriterande om du har en utbildning inom ekonomi, supply chain, industriell ekonomi eller motsvarande, samt erfarenhet av att arbeta i affärssystem.
Som person är du nyfiken, engagerad och har en positiv inställning till förbättringsarbete. Du trivs i ett högt tempo och har förmågan att prioritera rätt i en flexibel och dynamisk arbetsmiljö.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
