Produktionspersonal Helsingborg (IC)
2025-12-07
Har du ett tekniskt intresse, tycker om att arbeta praktiskt och har arbetserfarenhet inom processindustrin? Vi söker nu en erfaren medarbetare till vår kund i Helsingborg med start omgående. Publiceringsdatum2025-12-07Om tjänsten
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta hos ett väletablerat företag inom processindustrin, beläget i centrala Helsingborg. Du kommer främst att arbeta i rollen som processoperatör.
Omfattning: Heltid.
Ort: Helsingborg.
Arbetstider: Främst dagtid men eventuellt 2-skift.
Start: Omgående
Långsiktighet: 6 månaders visstidsanställning med god möjlighet till en tillsvidareanställning alt. direktanställning hos företaget
Krav: truckkort B1
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Truckkörning
• Maskinhantering
• Processkontroller/-övervakning
• Rengöring
Vem är du? Vi letar efter dig som har arbetserfarenhet från tung industri. Tjänsten förutsätter stort ansvarstagande, noggrannhet och god fysik.
Krav för tjänsten:
• Körkort (truckkörning utomhus kan förekomma)
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Arbetserfarenhet inom tung industri
• Truckkort B1
Meriterande:
• Traversebehörighet
• Övriga truckbehörigheter Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9632232