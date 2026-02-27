Produktionsmedarbetare
2026-02-27
Nu söker vi en produktionsmedarbetare för säsongsanställning på heltid (april-juli) hos Fönstermiljö i Laholm.
Fönstermiljö
Fönstermiljö i Laholm är ett familjeföretag som tillverkar kundanpassade solskydd på beställning från återförsäljare över hela Sverige. Vi producerar allt från stora terrassmarkiser till fönstermarkiser och vertikala markiser för hem, företag och offentlig verksamhet.
Ingen markis serietillverkas - varje order är unik. Vår konkurrenskraft bygger på hög kvalitet, kundanpassade lösningar och snabba leveranser. Detta är möjligt tack vare en effektiv produktion, bra samarbete och gedigen erfarenhet.
Vi är cirka 10 tillsvidareanställda och förstärker organisationen med ett flertal personer under högsäsong. Flera av våra medarbetare har arbetat hos oss i många år, vilket skapar stabilitet och en stark lagkänsla.
Företaget är i ständig utveckling och har på senare år byggt ut rejält på Industrigatan i Laholm. Nu är ambitionen att förstärka organisationen med ytterligare en till två personer i produktionen för att hinna med den höga orderingången fram till slutet på sommaren.
Läs gärna mer om oss på www.fonstermiljo.se
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att sy markiser enligt skriftliga instruktioner för respektive order. Sömnadsavdelningen är i många fall första anhalten för en beställning. Här tillverkas duken till t.ex. en vikarmsmarkis eller ett vindskydd. Kombinationen av hantverksskicklighet och vår moderna maskinpark gör att dukarna som lämnar avdelningen är i toppklass. I nästa led kommer kollegorna inom monteringen att färdigställa markiserna och paketera dem för utleverans till våra kunder.
Som nyanställd arbetar man med rutinerade kollegor som står för all upplärning och introduktion.
Arbetstid är måndag-torsdag 06.45-16.00 och fredagar 06.45-13.15. Arbetsplatsen är Industrigatan 23. Profil
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med ett praktiskt arbete i en strukturerad miljö
Har god arbetsmoral och är pålitlig
Klarar av att arbeta i ett periodvis högt tempo
Har lätt för att samarbeta i mindre arbetsgrupper
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av just sömnad - vi lär dig. Det viktigaste är att du är positiv, ansvarstagande och har viljan att lära dig.
Anställning
Du blir anställd på heltid direkt av Fönstermiljö (inte Lokal Bemanning). Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start i slutet av mars eller början på april, som pågår till och med vecka 29 (mitten på juli). Ange därför när du söker tjänsten hur du ser på att arbeta under denna tidsperiod.
Vi vill erbjuda en hälsosam arbetsmiljö och tillämpar därför rökfri arbetstid.
