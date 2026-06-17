Sjuksköterska till Bräcke vårdcentral Lokstallarna
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-06-17
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Bräcke diakoni är en idéburen organisation där vi varje dag arbetar för att göra vardagen lite tryggare och mer medmänsklig för dem vi möter. På Bräcke Vårdcentral Lokstallarna får du använda din kompetens i en miljö där engagemang och viljan att göra skillnad präglar både samarbetet och mötet med patienterna. Nu söker vi en distriktssköterska eller sjuksköterska för en visstidsanställning på fem månader.
Din roll
Som distriktssköterska eller sjuksköterska på Lokstallarnas vårdcentral får du ett omväxlande arbete där din bedömning gör skillnad i patientens väg genom vården. Du möter patienter i telefonrådgivning, på egen mottagning och vid besök tillsammans med läkare. Här får du använda din medicinska kompetens brett, följa patienter över tid och vara en del av ett nära samarbete med kollegor från olika professioner.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och som trivs med variationen i primärvården. Du har lätt att skapa överblick, är trygg i att göra prioriteringar och bidrar med tydlighet i det dagliga arbetet. I mötet med patienter och kollegor är du lyhörd och står för ett jämlikt bemötande där allas lika värde är en självklar utgångspunkt.
Bräcke diakoni är en organisation som vill finnas där vi behövs och gör nytta. Det innebär att vi befinner oss i ständig utveckling. Vi tror att du, liksom vi, har en stark vilja att komma framåt och hitta lösningar som gör vårdcentralen bättre för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom primärvård eller på vårdcentral
Erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
Bräcke Vårdcentral Lokstallarna
Lokstallarnas vårdcentral ligger centralt i Jönköping och är en arbetsplats där cirka 8 950 patienter och ett 40-tal medarbetare möts varje dag. Här vill vi ge våra patienter en vård som kombinerar hög kvalitet och god tillgänglighet med ett varmt och personligt bemötande – något vi tror uppskattas av våra patienter och som har sin grund i den trivsel och omtanke som präglar vårt arbetssätt.
Vi är en av Bräcke diakonis fem vårdcentraler i Region Jönköping och Västra Götaland. Genom våra gemensamma nätverk, bland annat för medicinska rådgivare och kvalitetsombud, lär vi av varandra och utvecklar verksamheterna tillsammans.
Läs gärna mer om oss här: https://brackediakoni.se/bracke-vardcentral-lokstallarna/
Eller kontakta biträdande verksamhetschef Kristina Elmvret på telefon 076-501 00 64 om du vill veta mer om tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Kortebovägen 6 (visa karta
)
553 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Lokstallarna Kontakt
Marcus Wallenrud marcus.wallenrud@brackediakoni.se 076-5010061 Jobbnummer
9968965