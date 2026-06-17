Senior DevSecOps Engineer - Entra ID & IAM
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du vara med och driva utvecklingen av moderna, säkra identitets- och åtkomstlösningar i molnet? Nu söker vi en senior specialist som vill spela en nyckelroll i en pågående cloud-resa hos en av våra kunder i Linköping, där säkerhet, innovation och samarbete står i fokus.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
I rollen som Senior DevSecOps Engineer kommer du att arbeta med design, implementation och vidareutveckling av identitets- och åtkomstlösningar i Azure/Entra ID. Du blir en viktig del i ett team som ansvarar för Access Management och kommer att:
Designa, utveckla och implementera molnbaserade lösningar i Entra ID
Säkerställa hög säkerhet, prestanda och skalbarhet i Azure-miljöer
Arbeta med automatisering och infrastruktur som kod (IaC)
Samarbeta nära både interna team och verksamhet för att förstå behov och ta fram hållbara lösningar
Bidra till förbättring av processer inom IAM och cloud security
Delta i felsökning och problemlösning i komplexa miljöer
Eventuellt ingå i beredskapProfil
Vi söker dig som är en engagerad och självgående specialist med ett starkt intresse för Azure och säkerhet. Du trivs i en samarbetsdriven miljö där kunskapsdelning är naturlig och uppskattar att både lära nytt och bidra med din expertis.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett analytiskt mindset och ett strukturerat arbetssätt
Är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av tekniska utmaningar
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Har erfarenhet av att arbeta i olika typer av IT-miljöerKvalifikationer
Erfarenhet av Entra ID (Azure AD)
Flerårig erfarenhet av arbete i en liknande roll inom DevSecOps, IAM eller Azure
Bred kompetens inom IAM (Identity & Access Management)
Kunskap inom koncept som JEA, JIT, RBAC, ABAC och Access Reviews
Erfarenhet av federerad SSO (SAML, OAuth, OIDC)
Mycket goda kunskaper i PowerShell
Erfarenhet av arbete i komplexa miljöer med felsökning och problemlösning
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet eller intresse av Non-Human Identities (NHI)
Kunskap inom Active Directory, ADFS
Erfarenhet av logghantering och säkerhetsverktyg, exempelvis Defender i Azure
Bekantskap med Azure Landing Zones
Kompetens inom Terraform, Python eller Ansible
Erfarenhet av GitOps och Infrastructure as Code
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9968960