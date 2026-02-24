Produktionsmedarbetare
2026-02-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
För längre uppdrag hos kund söker vi nu medarbetare till internationellt företag i Helsingborg.
Arbetsuppgifterna består av rengöring, justering och kvalitetskontroll av företagets produkter.
Traverskort samt erfarenhet av arbete med diverse maskiner och verktyg ses som meriterande. Vi sätter stort värde på personliga egenskaper såsom ordningssinne, säkerhetstänk och samarbetsvilja.
Arbetet är förlagt till dagtid 07-16.
Krav
Vill arbeta fysiskt, arbete sker inne och ute.
Goda kunskaper i tal och skrift i Svenska språket
Truckkort A1-A4, B1 -B4. Måste kunna visa upp/intyga att du har erfarenhet av att köra Motviktstruck.
omfattning 100% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2562780-1859079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
La Cours gata 4 (visa karta
)
252 31 HELSINGBORG Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9761007