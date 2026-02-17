Produktionsmedarbetare
OnepartnerGroup Sydost AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-02-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en internationell, framgångsrik samt ständigt utvecklande organisation med hållbarhet i fokus? Då är det här en roll för dig! Vi söker nu efter flera medarbetare till produktionen med placering i Växjö.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i produktionen som hanterar alla inkommande och utgående leveranser av IT-produkter. Arbetsuppgifterna kan komma att variera då arbetet är uppdelat till olika stationer. De olika stationerna hanterar bland annat ankomstregistrering av inkommande leveranser, upplockning av IT-produkter, hantering och radering av programvaror, borttag av känslig information samt kontrollering av IT-utrustning. Här kommer du arbeta i en mycket trivsam miljö med härliga kollegor.Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid måndag till fredag. Övertid under några helger kan förekomma
Ort: Växjö
Omfattning: Tjänsten är på heltid och innebär en anställning i OnePartnerGroups konsultverksamhetProfil
Som person är du engagerad, effektiv och noggrann. Vi lägger stor vikt vid att du trivs med att samarbeta och vill vara en del av ett härligt team. Du har ett öppet och trevligt agerande mot kunder och kollegor. För att vara aktuell för tjänsten måste du uppfylla följande krav:
18 år +
Goda svenskkunskaper i såväl tal som skrift.
Arbetsuppgifterna innebär hantering av känsligt material och vi kräver därför ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser gärna att du har ett intresse för IT och teknik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från lager och logistik eller produktionsarbete.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Du söker till tjänsten via vår hemsida, vi tar tyvärr inte emot några ansökningar via mail. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Michelle Russell på michelle.russell@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475) Kontakt
Michelle Russell michelle.russell@onepartnergroup.se Jobbnummer
9748717