Produktionsledare
2026-02-27
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Produktionsledare till helgskift
På Svensk Plaståtervinning har vi bestämt oss för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Vi driver Europas effektivaste anläggning för sortering. Med banbrytande teknologi och fördubblad kapacitet skapar Site Zero förutsättningar att återvinna alla våra producentkunders plastförpackningar och möjliggör cirkulära plastflöden - utan negativ klimatpåverkan.
Vi formar ett starkt team som jobbar för att visionen ska bli verklighet. Nu tar vi nästa steg för att expandera vår organisation och söker dig som vill vara med oss på resan i rollen som produktionsledare på ett helgskift.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som produktionsledare ansvarar du för att leda och utveckla ditt skiftlag samt säkerställa en stabil, säker och effektiv produktion.
Rollbeskrivning
Du kommer att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i skiftlaget
Säkerställa bemanning och rotation mellan stationer
Följa upp produktionen löpande och agera proaktivt för att nå uppsatta mål
Fatta beslut i det dagliga arbetet och eskalera frågor vid behov
Redovisa resultat på möten för daglig ledning
Säkerställa att anläggningen städas och underhålls enligt rutiner
Ansvara för att skyddsutrustning används och att säkerhetsrutiner följs
Arbeta aktivt med förbättringsarbete tillsammans med ditt team och övriga organisationen
Samarbeta tätt med andra funktioner inom bolaget
Rollen innebär personalansvar samt arbetsmiljö- och attestansvar enligt delegering.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbetsledning inom industri, produktion eller liknande verksamhet
God förståelse för produktionsflöden och uppföljning av nyckeltal
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare. Du trivs i produktionsmiljö, har god överblick och skapar struktur även när tempot är högt.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är tydlig och kommunikativ i ditt ledarskap
Har förmåga att engagera och motivera andra
Är ansvarstagande och beslutsför
Arbetar systematiskt och följer upp resultat
Har ett starkt säkerhetstänk
Bidrar till en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Det viktigaste är ditt ledarskap, din samarbetsförmåga och din vilja att bidra till vår gemensamma utveckling.
Vi erbjuder
En ledande roll i en av världens mest avancerade återvinningsanläggningar
Möjlighet att påverka och utveckla både människor och processer
Ett bolag med höga ambitioner inom hållbarhet och klimat
En kultur som präglas av ansvar, samarbete och engagemang
Hos oss är varje skift viktigt. Som produktionsledare på helgskiftet är du en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa.
Arbetstid: Helgskift
Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du leda med både hjärta och struktur - och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid?
Välkommen med din ansökan på vår hemsida! Sista ansökningsdag är 31 mars men urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!
