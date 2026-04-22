Produktionsdirektör Kartongbruk
Metsä Board Husum söker Produktionsdirektör till kartongbruket
Vill du leda ett av Europas mest moderna kartongbruk och vara med och forma framtidens hållbara produktion?
Metsä Board Husum - en ledande tillverkare av färskfiberbaserad massa och premiumkartong - söker nu en drivande och innovativ Produktionsdirektör till vårt kartongbruk.
Som produktionsdirektör får du en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Du blir en aktiv medlem i Husums fabriksledning och arbetar strategiskt för att stärka konkurrenskraften, utveckla vår organisation och säkerställa en effektiv och hållbar produktion. Här får du möjlighet att påverka, leda och ta ansvar för en av Europas största integrerade fabriker för massa och kartong.
Om rollen - ditt uppdrag
Som produktionsdirektör ansvarar du för kartongbrukets hela operativa verksamhet, inklusive drift, processoptimering och underhåll. Du leder en organisation med ca 250 medarbetare och skapar förutsättningar för en trygg arbetsmiljö, hög kvalitet och stabil leverans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva strategiskt förbättringsarbete för att öka värdeskapandet i verksamheten
Leda och vidareutveckla kartongbrukets produktion i en dynamisk och föränderlig industri
Ansvara för att anläggning, processer och arbetssätt utvecklas i takt med affärens behov
Säkerställa att arbetsmiljö-, miljö- och hållbarhetskrav följs och vidareutvecklas
Engagera och motivera medarbetare samt säkerställa kompetensförsörjning i hela produktionsorganisationen
Vi söker dig som
Drivs av att förbättra, utveckla och effektivisera både processer och människor
Har ett analytiskt, problemlösande och resultatfokuserat förhållningssätt
Jobbar proaktivt med arbetsmiljö och säkerhet
Trivs med att utmana etablerade arbetssätt
Arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera
Har en affärsmässig blick och kan fatta kloka beslut i en komplex produktionsmiljö
Är en trygg och inspirerande ledare med erfarenhet av att leda stora team i förändringPubliceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
• Civilingenjörsutbildning eller annan relevant högskoleutbildning
• Ledarerfarenhet från processindustri eller liknande verksamhet
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du ett varierande, strategiskt och operativt uppdrag i en unik produktionsmiljö där hållbarhet står i centrum. Vi har en viktig roll i omställningen mot mer hållbara förpackningslösningar - och du får vara med och driva den utvecklingen.
Vi erbjuder:
• Stor påverkan i en central ledarroll
• Möjlighet att arbeta i en högteknologisk och modern produktionsmiljö
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• En arbetsplats där ledarskap, säkerhet och hållbarhet är prioriteratSå ansöker du
Observera att rekryteringen genomförs anonymt, läs mer i texten nedan innan du skickar in din ansökan.Vi behandlar ansökningar löpande och rekommenderar dig att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 15 maj 2026Kontakt
Åsa Hägglund tf.HR direktör asa.hagglund@metsagroup.com
Unionen: 0663-18469
Ledarna:0663-18420
Akademikerförbundet/Sveriges ingenjörer: 0663-18192.
Anonym rekrytering - hur funkar det och varför använder vi det?
Som en del av Metsä Groups jämställdhetsprogram och vår vision - "Metsä för alla", använder vi oss av anonym rekrytering. Syftet är att minska effekten av omedvetna fördomar och eventuell diskriminering.
Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju. Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun. Läs mer och se videon om anonym rekrytering: http://www.metsagroup.com/anonymousrecruitment
Säkerhet på arbetsplatsen
Som en del i att säkerställa en säker arbetsplats har vi nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan. Därför genomför vi drogtester som en del i anställningsprocessen, och även slumpmässiga alkohol- och drogtester löpande under anställningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metsä Board Sverige AB
(org.nr 556585-8866), http://www.metsaboard.com
Bruksvägen 86 (visa karta
)
896 80 HUSUM
9868459