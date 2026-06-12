Erfaren kommunjurist till Kungälvs kommun
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2026-06-12
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
Vi söker en kommunjurist till enheten Juridik & Upphandling. Juridik & Upphandling hör organisatoriskt till Staben, inriktning Säkerhet.
Som kommunjurist lämnar du juridiskt stöd till förvaltningen och till den politiska organisationen. Den interna juridiska kompetensen kompletteras vid behov med upphandlade advokater och jurister. Utöver att ge juridiskt stöd till kommunens verksamheter och bolag ansvarar enheten för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation.
Förutom Staben är förvaltningen i Kungälvs kommun indelad i tre sektorer. I den här rekryteringen söker vi en kommunjurist som till stor del kommer att stötta den centrala förvaltningsledningen och sektor Samhälle och Utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som kommunjurist lämnar du juridiskt stöd till kommunens förvaltning och politiska instanser i olika rättsfrågor, granskar avtal, är ombud vid rättsprocesser och biträder vid olika typer av förhandlingar, skriver tjänsteskrivelser, svarar på remisser med juridisk anknytning med mera. Du håller i utbildningar för tjänstepersoner och förtroendevalda i juridiska ämnen.
Du arbetar självständigt och hanterar dina ärenden under eget ansvar, men du ingår även i en juristgrupp bestående av två kommunjurister, tre förvaltningsjurister och chef för enheten.
Arbetsuppgifterna för den här tjänsten kommer i huvudsak att vara inriktade på frågor som berör sektorn Samhälle och Utveckling, däribland kommunalrätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Även frågor rörande socialrätt, skollagstiftning och bolagsrätt kommer att förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete som jurist i kommun, kommunalt bolag, statlig myndighet, advokatbyrå eller domstol. Du är noggrann, driven och kan kommunicera på svenska på ett korrekt, tydligt och pedagogiskt sätt både muntligt och skriftligt.
Du har integritet och tycker om att samarbeta med personer med andra kompetenser och erfarenheter för att nå gemensamma mål. Du trivs i konsultrollen och att arbeta i en politiskt styrd organisation. Arbetstempot kan periodvis vara högt och frågeställningarna mycket varierande.
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du har erfarenhet av att bistå med kvalificerat juridiskt stöd inom något av områdena kommunalrätt, fastighetsrätt och/eller entreprenadrätt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kontraktsskrivning och avtalsförhandlingar samt kunskaper och erfarenhet inom bolagsrätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringsprocessen
Under veckorna 28 – 30 kommer rekryterande chef att vara semesterledig. Därefter besvaras eventuella frågor om tjänsten från och med vecka 31.
Intervjuer planeras att hållas under veckorna 34 – 35. Vid intervjun kommer du att träffa rekryterande chef och chef för sektor Samhälle och utveckling.
Arbetspsykologiska tester kommer att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Kan det här vara en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Kommunchef Kontakt
Terés Zachrisson, Akademikerförbundet SSR 0303-239185 Jobbnummer
9960608