Produktionschef till Securitas Technology - Linköping
See a different world.
Vill du ta nästa steg i din karriär på ett av världens största säkerhetsbolag och arbeta med teknik i absolut framkant? Nu söker vi en produktionschef till oss på Securitas Technology Linköping. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt.
Vi söker dig som vill ta dig an en produktionsnära ledarroll där du säkerställer optimal planering, resurser, kompetens och styrning för våra kundleveranser.
På vårt kontor i Linköping, kombinerar vi styrkan i ett internationellt företag med en varm, familjär kultur där varje individ räknas. Hos oss får du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor, arbeta med teknik i framkant och vara en del av lösningar som verkligen gör skillnad.
Din roll:
Som produktionschef leder du vår installationsverksamhet i Linköping. Du ansvarar för planering, teamledning och utveckling - med målet att leverera säkerhetslösningar i världsklass. I rollen har du direkt personalansvar över medarbetare som arbetar i produktionen knutna till vår installationsaffär och arbeta nära vår produktionschef för serviceaffären. Du rapporterar till avdelningschefen. Konkreta arbetsuppgifter:
• Leda och coacha medarbetare enligt våra ledarskapsprinciper.
• Ansvara för planering, resursfördelning, ekonomiuppföljning och kvalitetssäkring i projekt.
• Arbeta nära andra enheter för att optimera kompetensdelning och drift.
• Säkerställa efterlevnad av våra arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner.
• Stärka kulturen av engagemang, ansvarstagande och samarbete.
Placeringsort: Linköping. Resor inom ditt område är en naturlig del av tjänsten. Övernattningar kan förekomma.
Är du den vi söker?
Vi tror att du har erfarenhet av en ledande roll så som installationschef, servicechef, projektledare, team ledare, eller liknande. Meriterande är om du har erfarenhet av inbrottslarm, passér, lås, kamera, eller brandlarm sedan tidigare. För att lyckas i rollen tror vi att du känner igen dig i följande egenskaper och kompetenser:
• Du har en stark affärsförståelse och insikt i kundernas behov, vilket gör att du kan driva verksamheten mot uppsatta mål.
• Du tar initiativ och ansvar - du ser till att saker blir gjorda, effektivt och med hög kvalitet.
• Du är strukturerad och har god prioriteringsförmåga, vilket gör att du behåller fokus även i pressade situationer.
• Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar, samtidigt som du löser problem med lugn och professionalism.
• Du har stark integritet, personlig mognad och självkännedom - egenskaper som gör dig till en trygg och förtroendeingivande ledare i alla lägen.
Grundkompetenser:
• Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
• Erfarenhet av projektekonomi och entreprenadvillkor.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• B-körkort.
Vad erbjuder vi?
• En trygg roll i ett teknikdrivet företag i tillväxt.
• Ett prestigelöst och engagerat team med högt förtroende.
• Möjligheten att kombinera affärsmässighet med människonära ledarskap.
• En företagskultur som ser potential i varje person och situation.
• Chansen att utvecklas i en miljö där dina idéer och din utveckling räknas.
Securitas Technology - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande, så vänta inte.
Frågor? Kontakta oss gärna:
Mathias Falebrand, Rekryterande chef - mathias.falebrand@securitas.com
Sara Andersson, Rekryteringsspecialist - sara.andersson@securitas.com
Christer Persson, Facklig kontakt - Christer Persson (Unionen) - christer.persson@securitas.com
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology härOch kolla in vår karriärsida, Jobba hos oss | Securitas Technology.
