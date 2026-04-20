Produktionschef, Bjädes Mekaniska
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Bjädes Mekaniska AB i Ekenässjön etablerades 1937, då som Bjädes Beslag och Metallfabrik. Tillverkningen var småskalig och bland annat fabricerades grindlås, selpinnar, och tränsar till kunder i närområdet. Med tiden förändrades kundernas efterfrågan och så även Bjädes Mekaniska. Företaget utvecklade kontinuerligt maskinparken för att möta kundernas nya krav och från att ha varit en mindre verkstad tog Bjädes successivt steget mot att vara en helhetsleverantör med inriktning på bearbetning av plåt och rör.
Idag är vi en komplett leverantör av bearbetad plåt och rör med bred kompetens och många års erfarenhet. Genom att samtidigt göra nyinvesteringar får vi en driftsäker miljö vilket möjliggör en tillverkning med precision och höga toleranser vilket gör oss till en aktör att räkna med.
Nu söker vi en driven och närvarande produktionschef som vill vara med och utveckla produktionen hos Bjädes Mekaniska. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, som gillar att skapa struktur och som vågar utmana för att bygga en ännu starkare och mer effektiv verksamhet.Arbetsuppgifter
Som produktionschef får du det övergripande ansvaret för hela vår produktion, där cirka 25 medarbetare och fyra erfarna arbetsledare ingår. Arbetsledarna ansvarar för sina respektive avdelningar, medan du håller ihop helheten och säkerställer att produktionen fungerar som en sammanhängande och välstyrd enhet. Du arbetar nära produktionsplaneringen för att skapa bättre flöden och du driver arbetet med att utveckla styrningen så att den blir tydligare och långsiktigt hållbar. Rollen innebär också att du deltar i kalkylering och affärsunderlag tillsammans med andra i organisationen.
En central del av uppdraget handlar om att vidareutveckla våra arbetssätt, vi har många styrkor, men vi ser också att det finns utrymme att förbättras.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap från en större produktionsverksamhet och som har en god förståelse för flöden, styrning och förbättringsarbete. Du är van vid att arbeta strukturerat med rutiner, dokumentation och uppföljning, och du har förmågan att se helheten. Du trivs i en roll där du både är närvarande i det dagliga och samtidigt driver den långsiktiga utvecklingen. För att lyckas behöver du ha ett tryggt och tydligt ledarskap samt vara lyhörd.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats där du kan göra verklig skillnad. Beslutsvägarna är korta, engagemanget är stort och det finns en tydlig vilja att fortsätta utvecklas. Vi är stolta över vår produktion, men vi vet också att vi kan mer - och det är därför vi söker dig som vill vara med och ta oss dit.
Är du redo för en utmaning där du får både ansvar och möjlighet att påverka?
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal som sköter rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Frida Svensson 0383-41 00 42, frida@wikan.se
. Sista ansökningsdag är 10 maj 2026, urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
