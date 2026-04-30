Produktionschef
2026-04-30
Vilka är vi?
VIDA är Sveriges största aktör inom skogs- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1800 medarbetare och vi har 27 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige. På Vida Bruza är vi ca 90 anställda som producerar trävaror på en global marknad. Vårt arbete med trä som material gör oss till en hållbar och trygg framtidsbransch.
Vår kultur kännetecknas av gemenskap, entreprenörskap, handlingskraft och engagemang. Trots att vi vuxit mycket de senaste åren har vi fortfarande kvar det lilla företagets närhet och sammanhållning. Platt organisation och korta beslutsvägar är viktigt för oss.
Vår vision är "Att Växa", och det gäller inte enbart bolaget utan även våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att växa både kunskapsmässigt och inom bolaget. Våra engagerade medarbetare är vår absolut viktigaste resurs.
Arbetsuppgifter
Vad innebär rollen?
Vi söker nu dig som vill leda och utveckla sågproduktionen på ett av våra största och mest välinvesterade sågverk, Vida Bruza i Hjältevad. Din uppgift är att nå uppsatta mål genom att skapa delaktighet, engagemang och arbetsglädje i teamet. Tillsammans strävar ni efter stabil drift, hög säkerhet och att optimera produktionen i alla led genom ständiga förbättringar. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Framför allt söker vi en trygg och tydlig ledare med stort engagemang för att utveckla människor, arbetssätt och teknik. Du har en inkluderande och motiverande ledarstil, god problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Sannolikt har du en ledande position inom processindustri idag, men är nu redo för nästa steg i karriären. Du är van att arbeta med förbättringsarbete (t.ex. LEAN/TPM), uppföljning av nyckeltal och nära samarbete med underhåll, planering och logistik. Hos oss får du utrymme att påverka och göra skillnad!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321552".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vida AB
(org.nr 556374-4183)
Virkesvägen 1 (visa karta
)
575 98 HJÄLTEVAD Arbetsplats
Vida Ab, Vida Bruza Kontakt
VD
Martin Lindstrand Martin.Lindstrand@vida.se 073-415 44 56 Jobbnummer
