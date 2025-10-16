Produktionschef
OnePartnerGroup Kalmar AB / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2025-10-16
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Kalmar AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsproduktion? Hos oss kombinerar du operativt ledarskap med strategiskt ansvar - i en miljö där du ser resultatet av ditt arbete varje dag. Vi söker nu en engagerad Produktionschef till ett väletablerat företag inom livsmedelsindustrin. Här får du en nyckelroll i att leda och utveckla produktionsavdelningen inom packeri, med fokus på kvalitet, effektivitet och hållbarhet.
Om rollen
Som Produktionschef ansvarar du för den dagliga driften i packeriet och leder ett team på ca 25 medarbetare. Du har ett helhetsansvar för att produktionen är säker, effektiv, kvalitétsdriven och hållbar.
Ditt uppdrag omfattar både personalansvar, arbetsmiljö, daglig produktion och långsiktig utveckling. Du är en viktig del av ledningsgruppen och bidrar aktivt till företagets långsiktiga utveckling, där du får möjlighet att påverka både strategiska beslut och dagliga förbättringar.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att produktionen följer standarder och certifieringar (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, ISO 14001)
Driva och följa upp förbättringsarbete med fokus på kvalitet, svinnreduktion och effektivisering
Ansvara för interna och externa revisioner
Ansvara för budget, resursplanering och produktionsmål
Arbeta aktivt med arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering
Delta i strategiskt arbete och bidra till företagets fortsatta tillväxtPubliceringsdatum2025-10-16Profil
Vi söker dig som är en trygg och handlingskraftig ledare med erfarenhet från produktion. Du är van att arbeta nära produktionen och trivs i en praktisk roll där du både leder och själv deltar i förbättringsarbetet. Du är noggrann, tydlig och kommunikativ samt har förmågan att skapa förtroende genom ditt engagemang och din närvaro i vardagen. För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
Dokumenterad ledarerfarenhet inom livsmedel och/eller industri, gärna löpande band-produktion
Vana att arbeta med miljöledningssystem (ISO 14001), arbetsmiljö och HR-relaterade frågor
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Ledarerfarenhet från livsmedelsindustrin
Eftergymnasial utbildning inom livsmedelsteknik, produktion eller likvärdig erfarenhet
Goda kunskaper i livsmedelssäkerhet och kvalitetssystem (t.ex. ISO 22000, FSSC, IFS)Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.onepartnergroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9559859