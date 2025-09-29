Produktionschef
Är du en naturlig ledare med erfarenhet från tillverkande industri? Har du egna idéer om hur en produktion ska skötas? Vi söker en erfaren, utvecklingsdriven och tydlig Produktionschef som vill vara med och driva tillverkningen framåt. I denna roll får du möjlighet att leda, förbättra och utveckla produktionen samt vara en nyckelperson i företagets ledningsgrupp.
Du får en toppmodern produktionsanläggning med plåt, lack och svets samt ett trettiotal dedikerade produktionsmedarbetare och deras produktionsledare, vilka alla är experter inom sitt respektive område. Då företaget växt snabbt och här inte funnits någon produktionschef sedan tidigare har du nu möjlighet att sätta upp ramarna för ditt arbete själv och prova idéerna du brinner för att genomföra.Arbetsuppgifter
Du har frihet att lägga upp arbetet själv, men det krävs att du är på plats kl.07.00 för att informera dig om hur det går och leda ett kort produktionsmöte. På to-do-listan ligger även att planera och schemalägga, justera produktionsplaner och ha interna avstämningar. Du ska också analysera produktionsdata, jobba med förbättringar och stämma av med ledningen.
Planera går ju an - men som du vet dyker det alltid upp oväntade saker som behöver tas ställning till. Måste det lösas på studs? Vems arbetsuppgift är detta? Du vet att du är bra på att hantera den här typen av frågor och det är lite vad som gör att du tycker om rollen och söker den här tjänsten.Profil
För att kunna ta sig an uppgiften tror vi att du jobbar som produktionschef idag eller att du är en mycket erfaren och välutbildad produktionsledare, redo att ta nästa steg i din karriär!
Lämplig utbildning är maskiningenjör eller industriell ekonom, men du kan också ha gått en produktionsinriktad yrkesutbildning och ha erfarenhet samt kurser i ledarskap, LEAN och produktionsteknik.
Som person önskar vi att du är en naturlig ledare som folk lyssnar på. Du är huvudsakligen analytisk, uppgiftsorienterad och strukturerad - men du äger din karisma och kan fatta beslut, driva idéer och har ett obändigt fokus på att tvinna samman trivsel och hög leveransförmåga!
Krav är goda kunskaper i produktion, produktionsnyckeltal, LEAN, arbeta i ledningsgrupp och driva utvecklings- och förbättringsprocesser, svenska i tal och skrift, B-körkort samt flerårig erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkande industri. Det är meriterande om du har erfarenhet av plåtproduktion sedan tidigare samt vana att arbeta i Monitor.
Här erbjuds du en viktig och central roll i ett företag med stark framåtanda där du får möjlighet att påverka och driva förändring. Gillar du att arbeta i en platt organisation med korta beslutsvägar? Tycker du också om en arbetsmiljö där initiativ och engagemang värderas högt? Då ska du inte missa detta tillfälle att söka! Välkommen med din ansökan!
