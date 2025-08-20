Produktions/Lagerarbetare
2025-08-20
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i en spännande miljö? Just nu söker vi en skicklig medarbetare till vår kund strax utanför LaholmPubliceringsdatum2025-08-20Om företaget
Hos vår kund får du inte bara ett jobb, du blir en viktig del av ett lag som satsar framåt. Ett företag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder en arbetsplats där du kan utvecklas både personligt och professionellt.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ha varierade arbetsmoment, bland annat:
Truckkörning, traverskörning, montering och packning
Produktionsservice, t.ex. tömma containrar och flytta gods
Lastning av fordon
Montering och paketering av produkter
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi letar efter en person som trivs med att arbeta tillsammans med andra och som samtidigt kan ta eget ansvar. Du är noggrann, pålitlig och van att jobba självständigt när det behövs. I rollen krävs det att du har tidigare erfarenhet från lagerarbete och behöver även ha god truckvana. Det är meriterande om du arbetat i affärssystem som Jeeves eller Monitor.
Vi erbjuder dig
Möjlighet till utveckling i din roll och på sikt nya utmaningar
En trygg arbetsplats med fokus på säkerhet och kvalitet
Ett positivt arbetsklimat där samarbete och engagemang står i centrum
Information och kontakt
Anställningen startar som visstid med avsikt att övergå i tillsvidareanställning
Vi frågor kontakta Anton Gummesson - 0470-34 83 72
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
