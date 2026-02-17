Production Planner
2026-02-17
Vi söker nu en Production Planner till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom avancerad tillverkningsindustri i Linköping.
Uppdraget är produktionsnära och passar dig som vill arbeta taktiskt och strategiskt med produktionsplanering i nära samarbete med verkstäder och produktion.
Säkerhet:
Krav på godkänd säkerhetsprövning före uppdragsstart. För vissa roller kan detta även innebära krav på visst medborgarskap.
Om uppdraget
Som Production Planner blir du en del av kundens Production Planning-funktion inom ett större produktionsområde med höga krav på leveransprecision, kvalitet och effektivitet. Rollen innebär ett brett ansvar inom planering där du bidrar till att säkerställa produktionsåtaganden genom aktiv och proaktiv planering.
Du arbetar nära verkstadschefer och andra interna gränssnitt och ger planeringsstöd genom hela produktionskedjan - från detaljproduktion till slutmontering. Uppdraget kombinerar produktionsnära arbete med mer strategiska och optimerande insatser.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
• Resurs- och beläggningsplanering
• Kapacitetsplanering och buffertstyrning
• Produktionsuppföljning och analys
• Stöd i planeringstekniska frågor gentemot verksamheten
• Optimering av lagerstyrning
• Planering och parameteruppsättning för tillverkade artiklar
• Säkerställa balans mellan servicegrad, lageromsättningshastighet, totalkostnad och verkstadens förutsättningar
• Bidra till förbättringar och effektivisering av planeringsprocesser
Din Profil
• 3+ års erfarenhet av planerings- och/eller inköpsarbete
• Högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi, eller motsvarande dokumenterad kompetens
• Goda teoretiska kunskaper inom planering, logistik och lagerstyrning
• Erfarenhet av arbete i affärssystem, exempelvis IFS/ERP
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
• God analytisk förmåga och förmåga att se samband och helhet
• Självgående, strukturerad och driven
• God samarbetsförmåga och vana att arbeta mot flera interna gränssnitt
Meriterande
• Erfarenhet av produktionsverksamhet
• Erfarenhet från liknande verksamhet inom flyg- eller försvarsindustri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Production planner". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9748763